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В Перми стали поступать угрозы минирования зданий судов

В Перми стали поступать угрозы минирования зданий судов

13 августа 2020, 16:56
Фото: pixabay.com
Сообщения о минировании появились сразу для нескольких судов города.

Как сообщается на портале ProPerm, несмотря на то, что правоохранительные органы никак на данный момент не прокомментировали ситуацию с минированием зданий, в социальных сетях уже появились сообщения о том, что всех сотрудников экстренно эвакуировали.

Так, сообщения о том, что здания заминированы, пришли от анонимных источников для судов в Индустриальном, Ленинском и Дзержинском районах. Сейчас следствие ведет проверку случившегося.

При этом, издание выяснило, что в Дзержинском районном суде силовики еще не начали эвакуацию, так как ведется проверка. А в Ленинском суде на вопросы не ответили.

#Новости#Происшествия
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