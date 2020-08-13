В Перми стали поступать угрозы минирования зданий судов

Как сообщается на портале ProPerm, несмотря на то, что правоохранительные органы никак на данный момент не прокомментировали ситуацию с минированием зданий, в социальных сетях уже появились сообщения о том, что всех сотрудников экстренно эвакуировали.
Так, сообщения о том, что здания заминированы, пришли от анонимных источников для судов в Индустриальном, Ленинском и Дзержинском районах. Сейчас следствие ведет проверку случившегося.
При этом, издание выяснило, что в Дзержинском районном суде силовики еще не начали эвакуацию, так как ведется проверка. А в Ленинском суде на вопросы не ответили.