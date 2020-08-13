В Омске владелец элитного авто заплатил 170 тысяч налога

Транспортный налог за прошлый год с повышающим коэффициентом насчитали по 1443 машинам. Это на 27%, чем годом ранее. Юрлица владеют 517 дорогими авто, сумма налога составила 13 млн рублей – это на 17% больше, чем по итогам 2018 года.