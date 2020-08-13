В Омске владелец элитного авто заплатил 170 тысяч налога

Транспортный налог за прошлый год с повышающим коэффициентом насчитали по 1443 машинам. Это на 27%, чем годом ранее. Юрлица владеют 517 дорогими авто, сумма налога составила 13 млн рублей – это на 17% больше, чем по итогам 2018 года.
Для физлиц транспортный налог начислили на 926 элитных авто, общая сумма составила 19 млн рублей. Это на 41% превысило цифру 2018 года.
Самый большой налог на авто среди физлиц выплатит хозяин Mercedes-Benz G65 AMG: сумма составила 170 100 рублей. По юрлицу это 157 950 рублей для владельцев Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC.