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В Омске владелец элитного авто заплатил 170 тысяч налога

В Омске владелец элитного авто заплатил 170 тысяч налога

13 августа 2020, 12:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
В собственности физических лиц региона находится 926 элитных авто. Об этом сообщили в УФНС России по Омской области.

Транспортный налог за прошлый год с повышающим коэффициентом насчитали по 1443 машинам. Это на 27%, чем годом ранее. Юрлица владеют 517 дорогими авто, сумма налога составила 13 млн рублей – это на 17% больше, чем по итогам 2018 года.

Для физлиц транспортный налог начислили на 926 элитных авто, общая сумма составила 19 млн рублей. Это на 41% превысило цифру 2018 года.

Самый большой налог на авто среди физлиц выплатит хозяин Mercedes-Benz G65 AMG: сумма составила 170 100 рублей. По юрлицу это 157 950 рублей для владельцев Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC.

#Новости#Налог#Общество
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