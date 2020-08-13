В Омске сносят единственные в городе Американские горки

«Нам никто не предлагал увеличить стоимость аренды — мы бы пошли на это. Но нам предложили перейти под работу парка. Он сам как муниципальное предприятие не имеет права сдавать участки, поэтому предложил взять в аренду мой аттракцион, а я должен за это платить 30-50%. Мне сказали: на данной земле мы можем расположить два своих аттракциона и получать с них прибыль. А так как там стоит ваш, нам нужно заложить в стоимость упущенную выгоду. В эту стоимость входит сама аренда участка, предоставление подъездных путей, работа кассы, охраны, их сотрудников на моем аттракционе и промоушен. Для меня это невыгодно: у меня была своя касса, своя охрана, свои сотрудники. Я был независим от парка», — уточнил он.