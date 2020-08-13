В Омске сносят единственные в городе Американские горки

О сносе горок рассказала менеджер компании ООО «Парк-сити» — владельца аттракциона — Ольга Котенко. По ее словам, в июле департамент имущественных отношений внезапно расторг с компанией договор об аренде участка под «Дикой мышью», который действовал с 2007 года, и потребовал освободить землю.
После этого, как она утверждает, парк затребовал новую плату — 50% всей прибыли предприятия.
«Объективные причины для расторжения договора аренды отсутствовали. Департамент установил не предусмотренные законом ограничения для предпринимательской деятельности, необоснованно применив крайнюю меру воздействия в форме прекращения договора аренды для того, чтобы создать схему по передаче всей земли в МП г. Омска „Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ“ и получения от предпринимателей 50% прибыли, что напрямую противоречит социально-экономической политике», — заявила менеджер.
По ее словам, компания теперь вынуждена ликвидировать юридическое лицо, а горки демонтировать. Также она обращается с упреком к властям, которые повышают арендную плату в то время, когда бизнес и так теряет доходы из-за закрытия парков и аттракционов.
В департаменте имущественных отношений Городу55 представили другую версию. «Парк-сити» годами платил за аренду участка всего 1276.08 рублей в месяц (по некоторым сведениям, аттракцион при минимальной аренде приносил порядка 7 млн рублей за сезон). Поэтому парк воспользовался правом аннулировать договор в одностороннем порядке, а затем предложил компании заключить договор уже на рыночных условиях (каких — не уточняется).
Также департамент запросил у «Парк-сити» документацию о техническом состоянии аттракциона, но ответа не получил. При этом источник Города55 сообщил, что, возможно, горки уже проданы за 1.8 млн рублей при цене за новый аттракцион порядка 20 млн.
Обновлено: Директор компании Иван Колода, с которым связался Город55, настаивает, что речь шла не о повышении аренды земли. По его словам, парк хотел взять в аренду сам аттракцион.
«Нам никто не предлагал увеличить стоимость аренды — мы бы пошли на это. Но нам предложили перейти под работу парка. Он сам как муниципальное предприятие не имеет права сдавать участки, поэтому предложил взять в аренду мой аттракцион, а я должен за это платить 30-50%. Мне сказали: на данной земле мы можем расположить два своих аттракциона и получать с них прибыль. А так как там стоит ваш, нам нужно заложить в стоимость упущенную выгоду. В эту стоимость входит сама аренда участка, предоставление подъездных путей, работа кассы, охраны, их сотрудников на моем аттракционе и промоушен. Для меня это невыгодно: у меня была своя касса, своя охрана, свои сотрудники. Я был независим от парка», — уточнил он.
Колода заявил, что пока не знает, что делать с демонтированной горкой. Если получится, ее продадут, если нет, сдадут на металл.
Напомним, это не первая история коммерческих противоречий в парке 30-летия ВЛКСМ. Ранее депимущества судился с предпринимательницей Ириной Слеповой из-за участка, зарезервированного под строительство ресторана. Суд постановил вернуть землю городской администрации. В то же время в парке продолжается скандальная стройка «Кедра», который возводит ТЦ в зеленой зоне и уже присматривает новый участок.