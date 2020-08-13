В Омске ранним утром перевернулась скорая

Сегодня около 05:30 на перекрестке улиц 10 лет Октября и Богдана Хмельницкого произошла авария. Столкнулись легковое авто и машина скорой помощи. От удара скорая перевернулась набок.
Как рассказали очевидцы, скорая ехала по 10 лет Октября с проблесковым маячком и звуковым сигналом. «Ну и что, что на красный свет. Сигнашка была, неужели не видно», - отметил в комментариях очевидец.
Легковое авто двигалось по Богдана Хмельницкого. «Я просто не пойму. Как скорую не пропустить. Скорая везла пациента. Я с водителем разговаривала. Водитель сказал, увезли пациента. Там все в крови», - добавили комментаторы.