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В Омске ранним утром перевернулась скорая

В Омске ранним утром перевернулась скорая

13 августа 2020, 08:02
Фото: Константин Скрипников / Аварийный Омск
По данным очевидцев, в скорой везли пациента. Фотографии с места аварии появились в соцсетях.

Сегодня около 05:30 на перекрестке улиц 10 лет Октября и Богдана Хмельницкого произошла авария. Столкнулись легковое авто и машина скорой помощи. От удара скорая перевернулась набок.

Фото: Роман Мальцев / скриншот видео «Аварийный Омск»

Как рассказали очевидцы, скорая ехала по 10 лет Октября с проблесковым маячком и звуковым сигналом. «Ну и что, что на красный свет. Сигнашка была, неужели не видно», - отметил в комментариях очевидец.

Легковое авто двигалось по Богдана Хмельницкого. «Я просто не пойму. Как скорую не пропустить. Скорая везла пациента. Я с водителем разговаривала. Водитель сказал, увезли пациента. Там все в крови», - добавили комментаторы.

Фото: Константин Скрипников / «Аварийный Омск»

#Новости#Авария#ДТП#Общество
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