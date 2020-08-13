В Омске прекратил существование независимый профсоюз работников скорой

Упоминание профсоюза удалось найти в картотеке дел Арбитражного суда Омской области. В 2018 году организация выступала в качестве истца, речь шла о «снижении процентов по оплате ночных дежурств за работу во вредных и опасных условиях труда». Впоследствии истец отказался от заявленных требований, производство было прекращено.