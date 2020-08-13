В Омске прекратил существование независимый профсоюз работников скорой

По данным ЕГРЮЛ, организация «Независимый профсоюз работников скорой медицинской помощи города Омска» была зарегистрирована 23 марта 2010 года. Юридический адрес – Рождественского, 4. В качестве создателя и ликвидатора указана Светлана Плинто. Ликвидирована организация 11 августа.
Упоминание профсоюза удалось найти в картотеке дел Арбитражного суда Омской области. В 2018 году организация выступала в качестве истца, речь шла о «снижении процентов по оплате ночных дежурств за работу во вредных и опасных условиях труда». Впоследствии истец отказался от заявленных требований, производство было прекращено.