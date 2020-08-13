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В Омске прекратил существование независимый профсоюз работников скорой

В Омске прекратил существование независимый профсоюз работников скорой

13 августа 2020, 10:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
Организация существовала более 10 лет. В открытом доступе появились данные о ликвидации.

По данным ЕГРЮЛ, организация «Независимый профсоюз работников скорой медицинской помощи города Омска» была зарегистрирована 23 марта 2010 года. Юридический адрес – Рождественского, 4. В качестве создателя и ликвидатора указана Светлана Плинто. Ликвидирована организация 11 августа.

Упоминание профсоюза удалось найти в картотеке дел Арбитражного суда Омской области. В 2018 году организация выступала в качестве истца, речь шла о «снижении процентов по оплате ночных дежурств за работу во вредных и опасных условиях труда». Впоследствии истец отказался от заявленных требований, производство было прекращено.

#Новости#Профсоюз#Скорая помощь#Общество
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