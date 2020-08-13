Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске после «коронавирусного» перерыва открылась выставка «Наутилус»

В Омске после «коронавирусного» перерыва открылась выставка «Наутилус»

13 августа 2020, 08:45
Фото: Город55
Долгое время выставка подводного мира работала в онлайн-режиме. Об открытии сообщили в пресс-службе мэрии.

Омичей вновь ждут на выставку подводного мира «Наутилус» в Доме творчества Октябрьского округа (Лизы Чайкиной, 23). Гостям необходимо будет соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, на входе ждут посетителей средства индивидуальной защиты и антисептики. Сотрудники работают в масках и перчатках.

Выставка работает с 1993 года, название соответствует замыслу создателей, позаимствованному у Жюля Верна: помещение похоже на субмарину. Здесь можно полюбоваться на экзотических рыб и животных: так, здесь живут кубинские крокодилы и пираньи. Многих посетителей привлекает 15-тонный аквариум с обитателями озер и рек.

#Новости#Выставка#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57