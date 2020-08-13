В Омске после «коронавирусного» перерыва открылась выставка «Наутилус»

Омичей вновь ждут на выставку подводного мира «Наутилус» в Доме творчества Октябрьского округа (Лизы Чайкиной, 23). Гостям необходимо будет соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, на входе ждут посетителей средства индивидуальной защиты и антисептики. Сотрудники работают в масках и перчатках.
Выставка работает с 1993 года, название соответствует замыслу создателей, позаимствованному у Жюля Верна: помещение похоже на субмарину. Здесь можно полюбоваться на экзотических рыб и животных: так, здесь живут кубинские крокодилы и пираньи. Многих посетителей привлекает 15-тонный аквариум с обитателями озер и рек.