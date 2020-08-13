В Омске подорожали нужные детям товары

Мониторинг проводится с 4 по 11 августа. Динамика цен серьезно не отличается от предыдущих периодов, но изменения все же есть. Например, за прошлую неделю в районе 3% подорожали макароны, пшено и овсяная крупа, а также мягкие конфеты и шампунь. На столько же подорожал стиральный порошок, зубная паста, шампунь и антисептики для рук.