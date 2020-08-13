В Омске подорожали нужные детям товары

Мониторинг проводится с 4 по 11 августа. Динамика цен серьезно не отличается от предыдущих периодов, но изменения все же есть. Например, за прошлую неделю в районе 3% подорожали макароны, пшено и овсяная крупа, а также мягкие конфеты и шампунь. На столько же подорожал стиральный порошок, зубная паста, шампунь и антисептики для рук.
Сильнее всего подорожали детские товары — пеленки, бутылочки для кормления и соски-пустышки, сообщили в горадминистрации.
Почти на четверть снизилась цена на сезонные овощи, среди которых огурцы, помидоры, капуста, лук и морковь. Также снизилась цена на сахар, пшеничный хлеб, сливочное масло, сгущеное молоко и детское питание. Эти товары подешевели примерно на 3%.
Среди непродовольственных товаров цены понизились на зубные щетки, гигиенические маски, влажные и сухие салфетки и на свечи.