В Омске 6-летняя девочка едва не сорвалась с мокрого балкона

Босой ребенок в легкой одежде стоял под дождем на внешней стороне балкона и держался за решетку. Спасатели сняли девочку и согрели в машине МЧС. Однако на этом спасательная операция не закончилась: на балконе спасатели заметили еще одного ребенка. Как оказалось, в квартире было еще трое детей.