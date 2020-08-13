В Омске 6-летняя девочка едва не сорвалась с мокрого балкона

Ребенка на карнизе балкона второго этажа пятиэтажного дома на улице Вострецова заметили прохожие. Они никак не могли помочь девочке спуститься, и потому набрали 101 и сообщили о случившемся спасателям. Через несколько минут спасатели приехали к дому, чтобы помочь ребенку.
Босой ребенок в легкой одежде стоял под дождем на внешней стороне балкона и держался за решетку. Спасатели сняли девочку и согрели в машине МЧС. Однако на этом спасательная операция не закончилась: на балконе спасатели заметили еще одного ребенка. Как оказалось, в квартире было еще трое детей.
Ребенка, снятого с балкона, передали сотрудникам скорой помощи, а остальных детей — участковому. Также на место пригласили сотрудников органов опеки, чтобы те выяснили, почему детей оставили без присмотра.