Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске 6-летняя девочка едва не сорвалась с мокрого балкона

В Омске 6-летняя девочка едва не сорвалась с мокрого балкона

13 августа 2020, 16:34
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Омские спасатели сняли с карниза балкона шестилетнюю девочку, которая осталась вместе с тремя другими детьми в квартире без родителей. Подробности спасения рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Ребенка на карнизе балкона второго этажа пятиэтажного дома на улице Вострецова заметили прохожие. Они никак не могли помочь девочке спуститься, и потому набрали 101 и сообщили о случившемся спасателям. Через несколько минут спасатели приехали к дому, чтобы помочь ребенку.

Босой ребенок в легкой одежде стоял под дождем на внешней стороне балкона и держался за решетку. Спасатели сняли девочку и согрели в машине МЧС. Однако на этом спасательная операция не закончилась: на балконе спасатели заметили еще одного ребенка. Как оказалось, в квартире было еще трое детей.

Ребенка, снятого с балкона, передали сотрудникам скорой помощи, а остальных детей — участковому. Также на место пригласили сотрудников органов опеки, чтобы те выяснили, почему детей оставили без присмотра.

#Новости#Несовершеннолетние дети#МЧС#Дети#Видео#Происшествия#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57