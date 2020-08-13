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В АТОР рассказали о поездке на море всего за 40 000 рублей

В АТОР рассказали о поездке на море всего за 40 000 рублей

13 августа 2020, 15:24
Фото: pixabay.com
В Ассоциации туроператоров России подсказали, где россияне могут получить отдых на море по системе «все включено» менее чем за 40 000 рублей.

Согласно информации АТОР, недельный тур в Крым или на популярные курорты Краснодарского края обойдется в пределах 26 700 – 32 900 рублей на двоих, пишет fedpress.ru.

В ассоциации отметили, что августовские туры в Анапу и Сочи стали дешевле, а вот отдых в Геленджике стоит как и раньше.

Еще более бюджетно можно отдохнуть в Абхазии. За 23 300 рублей можно приобрести тур в республику, который будет включать авиаперелет и проживание в двухзвездочном отеле без питания.

Самый дешевый тур для двоих в Турцию, подразумевающий авиаперелет и заселение в трехзвездочный отель по системе all-inclusive, обойдется в 40 000 рублей.

Сообщается о подорожании путешествий в Танзанию. Здесь ценник начинается от 184 000 рублей.

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