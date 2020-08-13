В АТОР рассказали о поездке на море всего за 40 000 рублей

Согласно информации АТОР, недельный тур в Крым или на популярные курорты Краснодарского края обойдется в пределах 26 700 – 32 900 рублей на двоих, пишет fedpress.ru.
В ассоциации отметили, что августовские туры в Анапу и Сочи стали дешевле, а вот отдых в Геленджике стоит как и раньше.
Еще более бюджетно можно отдохнуть в Абхазии. За 23 300 рублей можно приобрести тур в республику, который будет включать авиаперелет и проживание в двухзвездочном отеле без питания.
Самый дешевый тур для двоих в Турцию, подразумевающий авиаперелет и заселение в трехзвездочный отель по системе all-inclusive, обойдется в 40 000 рублей.
Сообщается о подорожании путешествий в Танзанию. Здесь ценник начинается от 184 000 рублей.