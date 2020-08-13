Учеников аварийной омской гимназии № 88 распределят по соседним школам

Родителей учеников заверили, что все дети продолжат учиться в ближайших школах: «Обучающиеся с 1 по 6-й классы (15 классов) в количестве 414 обучающихся совместно с учителями гимназии № 88 будут распределены в помещения школы № 40 с углубленным изучением отдельных предметов. Обучающиеся с 7 по 11 классы (10 классов) в количестве 260 человек совместно с учителями будут распределены в помещения гимназии № 43», — сообщили в пресс-службе департамента образования и добавили, что все дети будут учиться в две смены.