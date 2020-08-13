Учеников аварийной омской гимназии № 88 распределят по соседним школам

Здание признали аварийным специалисты СибАДИ после того, как в школе часто стала осыпаться штукатурка. По их заключению, эксплуатировать школу можно только после проведения капитального ремонта, в том числе усиления фундамента, замены перекрытий, обновления системы вентиляции. Уже составлена предварительная смета на работы, разработкой полноценного проекта ремонта займутся в 2021 году.
Родителей учеников заверили, что все дети продолжат учиться в ближайших школах: «Обучающиеся с 1 по 6-й классы (15 классов) в количестве 414 обучающихся совместно с учителями гимназии № 88 будут распределены в помещения школы № 40 с углубленным изучением отдельных предметов. Обучающиеся с 7 по 11 классы (10 классов) в количестве 260 человек совместно с учителями будут распределены в помещения гимназии № 43», — сообщили в пресс-службе департамента образования и добавили, что все дети будут учиться в две смены.
Отмечается, что переводить классы будут в полном составе вместе с классными руководителями. Также в новые школы переедет книжный фонд гимназии. Питание будет организовано на новых местах учебы, а тем школьникам, которые живут дальше других, хотят выдать проездные. Накануне перевода пройдут родительские собрания, где будут решаться основные вопросы перевода детей.
Напомним, в апреле 2019 года на территории гимназии № 88 12-летний школьник напоролся на штырь забора. После случившегося мэр Омска поручила демонтировать остроконечные школьные заборы.