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Пьяный омич решил похвастаться ружьем и попал под статью

Пьяный омич решил похвастаться ружьем и попал под статью

13 августа 2020, 14:45
Фото: Медиахолдинг1Mi
У 53-летнего жителя Омска полиция изъяла арсенал охотничьего оружия, которое он решил показать своим собутыльникам. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, внимание силовиков мужчина привлек стрельбой из кухонного окна.

Инцидент произошел поздно вечером на улице 8-я Линия в Октябрьском округе Омска. Горожане услышали выстрелы, которые, как позже выяснилось, произвел житель одной из квартир. Он устроил алкогольные посиделки с приятелями и решил показать им свое оружие.

Полицейские изъяли у омича целый арсенал охотничьего оружия: «ИЖ-58 МА», «МР-153» и карабин «Вепрь-пионер». Омич заверил правоохранителей, что стрелял в воздух холостыми патронами, но несмотря на это омича все равно привлекут к ответственности.

Участковые уполномоченные полиции опрашивают жильцов, а на владельца оружия составили протокол по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах». Мужчине грозит штраф до 50 тыс рублей и конфискация оружия, добавили в полиции.

#Новости#Ружье#Оружие#Происшествия#Омск сегодня
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