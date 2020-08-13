Пьяный омич решил похвастаться ружьем и попал под статью

Участковые уполномоченные полиции опрашивают жильцов, а на владельца оружия составили протокол по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах». Мужчине грозит штраф до 50 тыс рублей и конфискация оружия, добавили в полиции.