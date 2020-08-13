Пьяный омич решил похвастаться ружьем и попал под статью

Инцидент произошел поздно вечером на улице 8-я Линия в Октябрьском округе Омска. Горожане услышали выстрелы, которые, как позже выяснилось, произвел житель одной из квартир. Он устроил алкогольные посиделки с приятелями и решил показать им свое оружие.
Полицейские изъяли у омича целый арсенал охотничьего оружия: «ИЖ-58 МА», «МР-153» и карабин «Вепрь-пионер». Омич заверил правоохранителей, что стрелял в воздух холостыми патронами, но несмотря на это омича все равно привлекут к ответственности.
Участковые уполномоченные полиции опрашивают жильцов, а на владельца оружия составили протокол по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах». Мужчине грозит штраф до 50 тыс рублей и конфискация оружия, добавили в полиции.