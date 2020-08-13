«Омскшину» по суду обязали выпустить в реку 91 тысячу мальков

Октябрьский суд рассмотрел иск природоохранной прокуратуры к ПАО «Омскшина», защищающий интересы неопределенного круга лиц. Предприятие вело деятельность по забору воды в селе Черемуховское Омского района. По закону, «Омскшина» должна была ежегодно проводить мероприятия, компенсирующие последствия негативного воздействия на водные биоресурсы. Однако воспроизводством и выпуском молоди предприятие не занималось уже два года.
Суд удовлетворил исковые требования и обязал организацию провести необходимые манипуляции. В результате ПАО «Омскшина» заключило договор с организацией, которая выпустила в воду 91 тысячу особей молоди муксуна – это позволило восстановить нарушенный природный баланс. Решение суда было исполнено.