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«Омскшину» по суду обязали выпустить в реку 91 тысячу мальков

«Омскшину» по суду обязали выпустить в реку 91 тысячу мальков

13 августа 2020, 15:08
Фото: Медиахолдинг1Mi
Организация не проводила предписанные законом компенсационные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Омской области.

Октябрьский суд рассмотрел иск природоохранной прокуратуры к ПАО «Омскшина», защищающий интересы неопределенного круга лиц. Предприятие вело деятельность по забору воды в селе Черемуховское Омского района. По закону, «Омскшина» должна была ежегодно проводить мероприятия, компенсирующие последствия негативного воздействия на водные биоресурсы. Однако воспроизводством и выпуском молоди предприятие не занималось уже два года.

Суд удовлетворил исковые требования и обязал организацию провести необходимые манипуляции. В результате ПАО «Омскшина» заключило договор с организацией, которая выпустила в воду 91 тысячу особей молоди муксуна – это позволило восстановить нарушенный природный баланс. Решение суда было исполнено.

#Новости#Приставы#Омскшина#Общество
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