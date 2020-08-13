«Омскшину» по суду обязали выпустить в реку 91 тысячу мальков

Октябрьский суд рассмотрел иск природоохранной прокуратуры к ПАО «Омскшина», защищающий интересы неопределенного круга лиц. Предприятие вело деятельность по забору воды в селе Черемуховское Омского района. По закону, «Омскшина» должна была ежегодно проводить мероприятия, компенсирующие последствия негативного воздействия на водные биоресурсы. Однако воспроизводством и выпуском молоди предприятие не занималось уже два года.