Омские больницы возобновят прием к узким специалистам

В региональном Минздраве приняли решение о возобновлении специализированной помощи пациентам. Врачи узкого профиля начнут принимать в Центральных районных больницах, а также в омской Клинической офтальмологической больнице имени Выходцева.
Прием будет вестись по талонам, записаться можно в регистратуре и онлайн. «В медицинских учреждениях все готово, чтобы принять пациентов – соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы (антибактериальная обработка рук, термометрия, обязательное ношение масок и соблюдение необходимой дистанции)», - отметили в Минздраве.
В ближайшее время будут постепенно возобновлять специализированную помощь в больницах, в которых ее оказывали до пандемии. Уточняющие вопросы можно задать по телефонам горячей линии: 23-06-29, 23-35-25, 21-12-26. Звонить можно ежедневно, кроме выходных и праздников, с 9:00 до 17:00, перерыв на обед – с 13:00 до 14:00.