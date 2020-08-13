Омские больницы возобновят прием к узким специалистам

В ближайшее время будут постепенно возобновлять специализированную помощь в больницах, в которых ее оказывали до пандемии. Уточняющие вопросы можно задать по телефонам горячей линии: 23-06-29, 23-35-25, 21-12-26. Звонить можно ежедневно, кроме выходных и праздников, с 9:00 до 17:00, перерыв на обед – с 13:00 до 14:00.