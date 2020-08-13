Город55
ГлавноеВсе новости
Омские больницы возобновят прием к узким специалистам

Омские больницы возобновят прием к узким специалистам

13 августа 2020, 12:42
Фото: Pixabay
Прием будет вестись строго по талоном. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В региональном Минздраве приняли решение о возобновлении специализированной помощи пациентам. Врачи узкого профиля начнут принимать в Центральных районных больницах, а также в омской Клинической офтальмологической больнице имени Выходцева.

Прием будет вестись по талонам, записаться можно в регистратуре и онлайн. «В медицинских учреждениях все готово, чтобы принять пациентов – соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы (антибактериальная обработка рук, термометрия, обязательное ношение масок и соблюдение необходимой дистанции)», - отметили в Минздраве.

В ближайшее время будут постепенно возобновлять специализированную помощь в больницах, в которых ее оказывали до пандемии. Уточняющие вопросы можно задать по телефонам горячей линии: 23-06-29, 23-35-25, 21-12-26. Звонить можно ежедневно, кроме выходных и праздников, с 9:00 до 17:00, перерыв на обед – с 13:00 до 14:00.

#Новости#Минздрав#Больница#Врач#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57