Омичей стали наказывать рублем за отсутствие маски на остановках

На прошлой неделе полиция и представители власти только проводили с омичами профилактические беседы, теперь же контроль за соблюдением масочного режима усилили, и 15 омичей получили штрафы на отсутствие масок. Среди нарушителей есть как пассажиры общественного транспорта, так и водители автобусов и маршруток. Также штраф получили и те, кто дожидался транспорта на остановке без маски.