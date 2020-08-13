Омичей стали наказывать рублем за отсутствие маски на остановках

Согласно последнему распоряжению губернатора Омской области Александра Буркова, омичам нужно носить маски не только в магазинах, общественных местах и в транспорте, но и на остановках и в такси.
На прошлой неделе полиция и представители власти только проводили с омичами профилактические беседы, теперь же контроль за соблюдением масочного режима усилили, и 15 омичей получили штрафы на отсутствие масок. Среди нарушителей есть как пассажиры общественного транспорта, так и водители автобусов и маршруток. Также штраф получили и те, кто дожидался транспорта на остановке без маски.
В правительстве сообщили, что следить за соблюдением масочного режима власти будут до конца лета, пока масочный режим не отменят или продлят.