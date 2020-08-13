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Омичей стали наказывать рублем за отсутствие маски на остановках

Омичей стали наказывать рублем за отсутствие маски на остановках

13 августа 2020, 19:13
Фото: www.omskportal.ru
В Омске продолжаются рейды по остановкам и общественному транспорту в поисках горожан, которые игнорируют масочный режим. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, за отсутствие маски омичам грозят крупные штрафы.

Согласно последнему распоряжению губернатора Омской области Александра Буркова, омичам нужно носить маски не только в магазинах, общественных местах и в транспорте, но и на остановках и в такси.

На прошлой неделе полиция и представители власти только проводили с омичами профилактические беседы, теперь же контроль за соблюдением масочного режима усилили, и 15 омичей получили штрафы на отсутствие масок. Среди нарушителей есть как пассажиры общественного транспорта, так и водители автобусов и маршруток. Также штраф получили и те, кто дожидался транспорта на остановке без маски.

В правительстве сообщили, что следить за соблюдением масочного режима власти будут до конца лета, пока масочный режим не отменят или продлят.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Город
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