Муниципальные транспортные предприятия получили льготный кредит

Согласно условиям льготного кредитования, если заемщик до 1 марта 2021 сохранит 90% и более персонала, кредит и начисленные проценты будут полностью погашены за счет государственной субсидии, при сохранении 80% штата – будет погашена половина кредита. И даже при несоблюдении этих условий заемщик получает отсрочку в погашении основного долга и процентов до декабря 2020. Получить помощь смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в пострадавших отраслях, список которых установлен Правительством РФ. Размер кредита зависит от численности работников организации.