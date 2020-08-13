Муниципальные транспортные предприятия получили льготный кредит

Согласно условиям льготного кредитования, если заемщик до 1 марта 2021 сохранит 90% и более персонала, кредит и начисленные проценты будут полностью погашены за счет государственной субсидии, при сохранении 80% штата – будет погашена половина кредита. И даже при несоблюдении этих условий заемщик получает отсрочку в погашении основного долга и процентов до декабря 2020. Получить помощь смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в пострадавших отраслях, список которых установлен Правительством РФ. Размер кредита зависит от численности работников организации.
«Муниципальный транспорт это социально значимая отрасль и его бесперебойная работа очень важна. Поэтому мы продолжаем обеспечивать стабильность перевозок и сохраняем рабочие места, несмотря на снижение пассажиропотока. В такой ситуации открытие льготной кредитной линии в Альфа-Банке позволит нам возместить затраты, возникшие в связи со снижением доходов от перевозки пассажиров» - рассказал директор департамента транспорта Администрации города Омска Александр Вялков.
«Альфа-Банк активно сотрудничает с органами региональной и муниципальной власти региона. Теперь нашими клиентами стали и муниципальные предприятия города. Сохранение рабочих мест, а также обеспечение бесперебойной работы крупнейших транспортных предприятий региона, в непростое время, наша общая задача и мы рады стать банком первого уровня и помочь организациям где трудятся более 3500 омичей», — отметил региональный управляющий Альфа-Банка в Омске Павел Гимбатов.
Отметим, что Альфа-Банк присоединился к программе кредитования бизнеса «под 2% годовых на возобновление деятельности» с 26 июня 2020 года.