Город55
ГлавноеВсе новости
Муниципальные транспортные предприятия получили льготный кредит

Муниципальные транспортные предприятия получили льготный кредит

13 августа 2020, 14:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Как сообщили в департаменте транспорта, крупнейшим муниципальным предприятиям Омска МП «Пассажирское предприятие №8» и МП «Электрический транспорт» одобрен льготный кредит по государственной программе, разработанной согласно Постановлению Правительства РФ № 696 от 16 мая 2020 года.

Согласно условиям льготного кредитования, если заемщик до 1 марта 2021 сохранит 90% и более персонала, кредит и начисленные проценты будут полностью погашены за счет государственной субсидии, при сохранении 80% штата – будет погашена половина кредита. И даже при несоблюдении этих условий заемщик получает отсрочку в погашении основного долга и процентов до декабря 2020. Получить помощь смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в пострадавших отраслях, список которых установлен Правительством РФ. Размер кредита зависит от численности работников организации.

«Муниципальный транспорт это социально значимая отрасль и его бесперебойная работа очень важна. Поэтому мы продолжаем обеспечивать стабильность перевозок и сохраняем рабочие места, несмотря на снижение пассажиропотока. В такой ситуации открытие льготной кредитной линии в Альфа-Банке позволит нам возместить затраты, возникшие в связи со снижением доходов от перевозки пассажиров» - рассказал директор департамента транспорта Администрации города Омска Александр Вялков.

«Альфа-Банк активно сотрудничает с органами региональной и муниципальной власти региона. Теперь нашими клиентами стали и муниципальные предприятия города. Сохранение рабочих мест, а также обеспечение бесперебойной работы крупнейших транспортных предприятий региона, в непростое время, наша общая задача и мы рады стать банком первого уровня и помочь организациям где трудятся более 3500 омичей», — отметил региональный управляющий Альфа-Банка в Омске Павел Гимбатов.

Отметим, что Альфа-Банк присоединился к программе кредитования бизнеса «под 2% годовых на возобновление деятельности» с 26 июня 2020 года.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57