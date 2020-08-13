Лоббисты антироссийской политики в США выступили против вакцины, созданной в России

Напомним, недавно Ассоциация Организаций по Клиническим Исследованиям выступила с открытым письмом к Минздраву Российской Федерации. В письме был призыв не регистрировать созданную в нашей стране вакцину от коронавируса до прохождения всех стадий разработки, пишет inkazan.ru.
В АОКИ входит 26 компаний, работающих на российском рынке клинических исследований. Среди них как минимум две замеченные в финансировании американских политиков, не скрывающих враждебного к России отношения.
Так, биофармацевтическая компания из США Amgen Inc финансирует сразу нескольких представителей американского истеблишмента, считающих Россию врагом. Например, это глава комитета нижней палаты конгресса по вооружению Адам Смит. Он предлагал существенно увеличить бюджет на сдерживание России в Европе.
Также в списке получателей денег от Amgen Inc сенатор Бен Кардин. Он является соавтором «закона Магнитского» и одним из самых последовательных сторонников антироссийских санкций.
Наконец, OpenSecrets сообщает, что компания поддерживает финансами и сенатора Гарднера. Именно Кори Гарднер прошлой зимой работал над законопроектом об изучении причастности РФ к финансированию террористических организаций. Кроме этого, сенатор обвиняет Россию в катастрофе с малазийским Боингом, сбитым в 2014 году над Украиной, и в применении химического оружия против Скрипалей в Великобритании.
Еще одна фармкомпания, на этот раз шведская AstraZeneca, также замечена в финансировании антироссийски настроенных политиков в США. Деньгами шведских фармацевтов пользовался сенатор Джон Тьюн, предлагавший в свое время выкупить ракетные комплексы С-400 у Турции. Также в платежном листе компании политик-демократ Стефани Мёрфи. Она участвовала в работе над законопроектом, разрабатывавшимся в качестве ответа на сообщение о том, что Россия платит Талибану за убийство военных США в Афганистане.