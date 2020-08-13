Лоббисты антироссийской политики в США выступили против вакцины, созданной в России

Еще одна фармкомпания, на этот раз шведская AstraZeneca, также замечена в финансировании антироссийски настроенных политиков в США. Деньгами шведских фармацевтов пользовался сенатор Джон Тьюн, предлагавший в свое время выкупить ракетные комплексы С-400 у Турции. Также в платежном листе компании политик-демократ Стефани Мёрфи. Она участвовала в работе над законопроектом, разрабатывавшимся в качестве ответа на сообщение о том, что Россия платит Талибану за убийство военных США в Афганистане.