Город55
ГлавноеВсе новости
Лоббисты антироссийской политики в США выступили против вакцины, созданной в России

Лоббисты антироссийской политики в США выступили против вакцины, созданной в России

13 августа 2020, 20:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Некоммерческая организация АОКИ высказалась против регистрации вакцины «Спутник V». По данным с сайта OpenSecrets, в ассоциацию входят компании, финансирующие ярых сторонников антироссийской политики США.

Напомним, недавно Ассоциация Организаций по Клиническим Исследованиям выступила с открытым письмом к Минздраву Российской Федерации. В письме был призыв не регистрировать созданную в нашей стране вакцину от коронавируса до прохождения всех стадий разработки, пишет inkazan.ru.

В АОКИ входит 26 компаний, работающих на российском рынке клинических исследований. Среди них как минимум две замеченные в финансировании американских политиков, не скрывающих враждебного к России отношения.

Так, биофармацевтическая компания из США Amgen Inc финансирует сразу нескольких представителей американского истеблишмента, считающих Россию врагом. Например, это глава комитета нижней палаты конгресса по вооружению Адам Смит. Он предлагал существенно увеличить бюджет на сдерживание России в Европе.

Также в списке получателей денег от Amgen Inc сенатор Бен Кардин. Он является соавтором «закона Магнитского» и одним из самых последовательных сторонников антироссийских санкций.

Наконец, OpenSecrets сообщает, что компания поддерживает финансами и сенатора Гарднера. Именно Кори Гарднер прошлой зимой работал над законопроектом об изучении причастности РФ к финансированию террористических организаций. Кроме этого, сенатор обвиняет Россию в катастрофе с малазийским Боингом, сбитым в 2014 году над Украиной, и в применении химического оружия против Скрипалей в Великобритании.

Еще одна фармкомпания, на этот раз шведская AstraZeneca, также замечена в финансировании антироссийски настроенных политиков в США. Деньгами шведских фармацевтов пользовался сенатор Джон Тьюн, предлагавший в свое время выкупить ракетные комплексы С-400 у Турции. Также в платежном листе компании политик-демократ Стефани Мёрфи. Она участвовала в работе над законопроектом, разрабатывавшимся в качестве ответа на сообщение о том, что Россия платит Талибану за убийство военных США в Афганистане.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57