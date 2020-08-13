Как собраться в отпуск и ничего не забыть: чек-лист по сборам

Прежде всего, необходимо составить список необходимых вещей. Не стоит надеяться на свою память в таких важных делах, ведь в суматохе можно забыть что-то действительно важное. Как только вы определились с местом отдыха и транспортом, заведите себе специальный блокнот и записывайте туда все, что может понадобиться, сразу, как вспомните об этом. Чтобы минимизировать путаницу, список лучше разделить по группам: документы, одежда, лекарства, косметика, вещи в дорогу и так далее.