Бурков предложил по-другому наказывать тех, кто загрязняет омский воздух

Получается, перед законом будут равны все предприятия, которые производят выбросы, независимо от класса опасности. Даже если завод не встал на учет, он должно нести ответственность наравне с другими. За недостоверность сведений компания должна быть не только оштрафована, но и нести ответственность за подлог.