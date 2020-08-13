Бурков предложил по-другому наказывать тех, кто загрязняет омский воздух

Губернатор намерен выйти на федеральный уровень с инициативной о привлечении к административной ответственности предприятий за отсутствие или недостоверные сведения о выбросах.
В правительстве Омской области готовят законодательную инициативу, с которой власти выйдут на федеральный уровень. Изменения добавят в КоАП, которые позволят привлекать к ответственности предприятия, предоставляющие недостоверные сведения о списке веществ, которые по их вине попали в атмосферу.
Получается, перед законом будут равны все предприятия, которые производят выбросы, независимо от класса опасности. Даже если завод не встал на учет, он должно нести ответственность наравне с другими. За недостоверность сведений компания должна быть не только оштрафована, но и нести ответственность за подлог.
«Давайте будем объективными: зачастую сильнейшими загрязнителями являются неучтенные, скрытые источники в так называемых серых зонах. Необходимо продолжить работу по их выявлению и постановке на учет», - заявил губернатор, выступая перед депутатами Заксобрания.
Эколог, зампред общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин поддержал инициативу губернатора и предложил вести автоматический контроль за выбросами.
«А там, где действуют нелегально, например, частные котельные или промышленные предприятия производят нелегальные выбросы, их надо выявлять в ходе контрольно-надзорных мероприятий. И если для эффективности надзора нужно внести какие-то изменения в КоАП, то это правильно», - сказал он.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин включил Омск в список 12 городов, где экологическую ситуацию нужно срочно исправлять. Работа в этом направлении ведется в рамках нацпроекта «Экология».