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Три новости о событиях среды, важных для каждого омича

Три новости о событиях среды, важных для каждого омича

12 августа 2020, 20:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов в интервью ГТРК «Иртыш» прокомментировал ситуацию с выбросами в Омске. Чиновник в очередной раз пообещал снижение выбросов и сравнил их с яичницей. До интервью омичи в соцсетях стали жаловаться на вонь, и Лобов подтвердил, что в городе снова нашли ядовитое вещество.

Новость № 2. Тем временем в регионе зафиксировали более 8 тысяч заражений COVID-19. За сутки заболели 106 человек в 16 районах, столько же выздоровело, и такое же число омичей от коронавируса скончались.

Вакцина от инфекции в регион пока не поступит, но уже на следующей неделе в Омск доставят крупную партию препаратов от другого опасного вируса. В то же время Городу55 стало известно, что из-за коронавируса в Омске закрыли отделение еще в одной больнице.

Новость № 3. В Омске умер представитель губернатора в Горсовете Николай Чираков. Похороны состоятся 13 августа на Восточном кладбище.

Бонусная новость. Русскоязычная гражданка Эстонии сбежала из Норвегии после того, как заподозрила мужа в растлении маленьких дочерей. В суде доказать его вину не удалось, как и добиться запрета на общение с детьми, поэтому женщина запросила убежище в России. Как стало известно Городу55, женщина скрывается в Омской области. Подробности ужасающей истории можно прочитать в материале ниже.

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