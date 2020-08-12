Омский депутат Госдумы Смолин усомнился в легитимности выборов в Белоруссии

«Легитимность выборов определяется не количеством голосов, которые получил лидер, а доверием к результатам. Доверия у белорусов нет, и отчасти в этом виноваты сами власти. Для российской избирательной практики это могло бы послужить уроком, но вместо правильных выводов мы получим голосование в три дня», - резюмировал Смолин.