Омский депутат Госдумы Смолин усомнился в легитимности выборов в Белоруссии

Олег Смолин не ставит под сомнение победу действующего президента страны Александра Лукашенко, однако не уверен, что его победа была настолько безоговорочной.
«Уверен, что Александр Лукашенко действительно победил и набрал больше половины голосов избирателей. Это не 80%, как нам представили, но доля голосов «за» весомая». Показательным является реакция жителей городов, которые оказались несогласными с таким впечатляющим результатом. Акции протеста были ожидаемы, поскольку у белорусского избирателя наступила усталость от Александра Лукашенко», - отметил Смолин.
По его словам, беспорядки в Белоруссии сравнимы с аналогичными общественными волнениями в Москве в 2011 и 2012 годах. Закончатся они тем же – ничем.
«Но этот срок полномочий, скорее всего, для действующего президента последний. Убежден, что если бы результат Александра Лукашенко был скромнее (50-55%), то и протестов было б меньше», - считает политик.
Депутат отметил, что белорусские активисты, стремящиеся к смене президента, могут пожалеть о своих действиях даже в случае успеха. С возможным уходом Лукашенко, считает Смолин, с ним уйдут и определенные социальные гарантии.
Общественные протесты, отмечает депутат Госдумы, действительно заставляют усомниться в легитимности голосования на выборах.
«Легитимность выборов определяется не количеством голосов, которые получил лидер, а доверием к результатам. Доверия у белорусов нет, и отчасти в этом виноваты сами власти. Для российской избирательной практики это могло бы послужить уроком, но вместо правильных выводов мы получим голосование в три дня», - резюмировал Смолин.
Напомним, выборы на пост президента Белоруссии прошли 8 августа 2012 года. После объявления результатов (согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80% голосов – прим. ред.) часть избирателей вышла на улицы, что привело к серии масштабных столкновений с силовиками. Общественный протест продолжается в стране до сих пор.