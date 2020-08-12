Омских дачников лишили электричества из-за долгов председателя

Электроэнергию на окраине Омска отключили в понедельник, 10 августа, около 15:00 часов. Омичи обратились в АО «Омскэлектро», чтобы выяснить причину отключения. В компании пояснили, что виноват в этом председатель СНТ.
«В мае 2020 года председатель СНТ был оштрафован, штраф до сих пор не оплачен. Об этом факте члены садоводства не знали. И „Омскэлектро“ приняло решение об отключении всего садоводства от электричества», — рассказала местная жительница Городу55.
Сами же владельцы участков в СНТ исправно оплачивают квитанции. В товариществе живет около 30 семей, и все они сейчас вынуждены сидеть не только без электричества, но и без воды: многие жильцы пользуются водой из скважин, и качают ее электронасосы. В итоге омичи не могут полноценно приготовить еду, помыться и полить огород.
«Несмотря на обращения садоводов в „Омскэлектро“, к мэру города, в СМИ, результата нет, — сетует горожанка. — Члены садоводства — добросовестные плательщики, но вынуждены третий день обходиться без света и воды».
Ранее похожая проблема с электроснабжением возникала в СНТ «Березка». Здесь из-за недобросовестного жителя, который пользовался электричеством в обход счетчиков, без света остались почти 100 семей. Спустя двое суток электроснабжение в СНТ возобновили.