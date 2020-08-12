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Омских дачников лишили электричества из-за долгов председателя

Омских дачников лишили электричества из-за долгов председателя

12 августа 2020, 17:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
В редакцию Города55 обратились жители СНТ «Омский садовод», которые несколько суток вынуждены жить без электричества, а вместе с тем и без воды. По словам садоводов, виноват в отключении электроэнергии председатель СНТ.

Электроэнергию на окраине Омска отключили в понедельник, 10 августа, около 15:00 часов. Омичи обратились в АО «Омскэлектро», чтобы выяснить причину отключения. В компании пояснили, что виноват в этом председатель СНТ.

«В мае 2020 года председатель СНТ был оштрафован, штраф до сих пор не оплачен. Об этом факте члены садоводства не знали. И „Омскэлектро“ приняло решение об отключении всего садоводства от электричества», — рассказала местная жительница Городу55.

Сами же владельцы участков в СНТ исправно оплачивают квитанции. В товариществе живет около 30 семей, и все они сейчас вынуждены сидеть не только без электричества, но и без воды: многие жильцы пользуются водой из скважин, и качают ее электронасосы. В итоге омичи не могут полноценно приготовить еду, помыться и полить огород.

«Несмотря на обращения садоводов в „Омскэлектро“, к мэру города, в СМИ, результата нет, — сетует горожанка. — Члены садоводства — добросовестные плательщики, но вынуждены третий день обходиться без света и воды».

Ранее похожая проблема с электроснабжением возникала в СНТ «Березка». Здесь из-за недобросовестного жителя, который пользовался электричеством в обход счетчиков, без света остались почти 100 семей. Спустя двое суток электроснабжение в СНТ возобновили.

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