Омских дачников лишили электричества из-за долгов председателя

Сами же владельцы участков в СНТ исправно оплачивают квитанции. В товариществе живет около 30 семей, и все они сейчас вынуждены сидеть не только без электричества, но и без воды: многие жильцы пользуются водой из скважин, и качают ее электронасосы. В итоге омичи не могут полноценно приготовить еду, помыться и полить огород.