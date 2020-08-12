На «Усольехипроме» в Иркутской области утилизируют 16 цистерн с токсичными отходами

“Наиболее опасные - 16 цистерн с отходами, которые будут утилизированы первыми. На промплощадке действуют 16 предприятий, три из них выполняют гособоронзаказ. Их мы сохраним на данной территории, оставшиеся перенесем. Затраты для владельцев будут компенсированы. Мероприятия по рекультивации промплощадки «Усольехимпрома» состоятся в рамках реализации нацпроекта «Экология», – передает irk.today слова Кобзева.
Химпром занимался выпуском сильных хлорсодержащих веществ, используемых, в том числе, в военной отрасли. А так как в годы СССР проблемы экологии не были приоритетными, то кремнийорганика, тротил, ртуть и ее соединения и сейчас находятся на территории предприятия и в подземной нефтяной линзе, сформировавшейся в 30 метрах от Ангары.
Утилизацией отходов заняты войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны, МЧС, сотрудники «Росатома» и ФГУП «Федеральный экологический оператор». Для целей охраны территории привлекли войска Росгвардии. Специалисты уже обследовали территорию предприятия и установили, что химическое заражение охватило 16 квадратных километров и объемы отходов производства составляют более двух тонн. Главным источником загрязнения стал цех ртутного электролиза, который планируется ликвидировать в первую очередь.
В рамках второго этапа будут утилизированы отходы первого и второго классов опасности. Они будут удалены в соответствии с безотходной технологией. Затем специалисты приступят к консервации скважин рассолопромысла и локализации подземной нефтяной линзы.
Следует подчеркнуть, что благодаря рекультивации в Усольском районе стартует новая жизнь. Далее на территории создадут новые предприятия, благодаря чему создадут новые рабочие места для местного населения, что повысит уровень благосостояния людей.
Напомним, еще 30 июля в процессе видеоконференции с Владимиром Путиным глава региона рассказал, что территория ранее крупного советского предприятия сегодня стала свалкой отходов и является угрозой не только окружающей среде, но и здоровью местных жителей. Глава государства дал обещание поддержать Кобзева в решении данной проблемы, а также подключить к этому министерства.