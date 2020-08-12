На «Усольехипроме» в Иркутской области утилизируют 16 цистерн с токсичными отходами

Химпром занимался выпуском сильных хлорсодержащих веществ, используемых, в том числе, в военной отрасли. А так как в годы СССР проблемы экологии не были приоритетными, то кремнийорганика, тротил, ртуть и ее соединения и сейчас находятся на территории предприятия и в подземной нефтяной линзе, сформировавшейся в 30 метрах от Ангары.