«Интеррос» назвал «Русал» компанией на «дивидендной игле»

По документам за шесть лет «Норникель» перечислил акционерам около семнадцати миллиардов дивидендов, из которых двадцать шесть процентов ушли «РУСАЛу» на покрытие преимущественной части платежей по долгу алюминиевой компании. Прошлогодние дивиденды составили один миллиард долларов, а выплаты по кредитам — шестьсот миллионов долларов).