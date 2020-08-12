«Интеррос» назвал «Русал» компанией на «дивидендной игле»

Interfax.ru пишет, что акционерное соглашение «Норникеля», рассчитанное до 2022 года, обеспечивает руководству «РУСАЛа» извлечение дивидендов вне социально-экономического положения компании.
Согласно имеющейся информации, алюминиевая компания вложила в Норильское предприятие четырнадцать миллиардов долларов, а дивиденды — подтверждение эффективности финансовых вливаний. В «РУСАЛе» также указали на необходимость уменьшения размера выплат до прошлого уровня для реабилитации отечественной экономики.
По документам за шесть лет «Норникель» перечислил акционерам около семнадцати миллиардов дивидендов, из которых двадцать шесть процентов ушли «РУСАЛу» на покрытие преимущественной части платежей по долгу алюминиевой компании. Прошлогодние дивиденды составили один миллиард долларов, а выплаты по кредитам — шестьсот миллионов долларов).
Сотрудники «Интерроса» акцентировали внимание на том, что с 2008 года крупный акционер "Норникеля" "РУСАЛ" работал только на получение предельно высоких дивидендов. Предъявляя претензии команде "Норникеля", "РУСАЛ" не упоминает о собственном печальном положении.
С момента выкупа части акций «Норникеля», руководство «РУСАЛа» никогда не выступало с инициативой по модернизации производства. Сейчас акционер обвиняет сотрудников норильской компании в непрофессионализме, хотя относительно его профессионализма действительно нужно сомневаться.
Отмечается, что «РУСАЛ» не вносит практически никакого вклада в отечественную экономику. Его показатели - одни из самых низких среди промышленных гигантов.