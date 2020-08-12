Депутат из Петербурга призвал не сравнивать взрыв в Бейруте с ЧП в Норильске

Напомнил он и о человеческом факторе. По его словам, даже ответственный человек может лишиться энтузиазма и разочароваться в работе. А отсюда недалеко и до катастрофы. Свои слова Анохин проиллюстрировал примером на выборную тематику. Он заметил, что в Санкт-Петербурге ходят на парламентские выборы не более 40% избирателей. Остальные 60% находят разные причины уклониться от волеизъявления. По мнению депутата, если заинтересовать людей, то можно повысить интерес граждан к общим делам. Не важно выборы это или предотвращение катастроф.