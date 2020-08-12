Город55
ГлавноеВсе новости
Депутат из Петербурга призвал не сравнивать взрыв в Бейруте с ЧП в Норильске

Депутат из Петербурга призвал не сравнивать взрыв в Бейруте с ЧП в Норильске

12 августа 2020, 22:36
Фото: pixabay.com
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин заявил, что система предупреждения чрезвычайных происшествий в России лучше, чем в арабских государствах.

Кроме системы предупреждений ЧП в Российской Федерации Анохин отметил и систему подготовки кадров, которая у нас также находится на достаточно высоком уровне, пишет infox.ru.

Напомнил он и о человеческом факторе. По его словам, даже ответственный человек может лишиться энтузиазма и разочароваться в работе. А отсюда недалеко и до катастрофы. Свои слова Анохин проиллюстрировал примером на выборную тематику. Он заметил, что в Санкт-Петербурге ходят на парламентские выборы не более 40% избирателей. Остальные 60% находят разные причины уклониться от волеизъявления. По мнению депутата, если заинтересовать людей, то можно повысить интерес граждан к общим делам. Не важно выборы это или предотвращение катастроф.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57