Чек-ап обследование: программы и кому необходимо?

Университетская клиника по показаниям проводит чек-ап в Германии, о котором можно подробнее узнать на сайте ims.uniklinik-freiburg.de, при этом оно бывает общим и по специальным направлениям. Это может быть отклонения в работе сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и репродуктивной системы.