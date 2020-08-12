Чек-ап обследование: программы и кому необходимо?

Комплексное лечение рака легких в Германии стоимость которого определяется индивидуально, может восстановить здоровье при своевременной диагностике.
Это может быть краевая резекция, иссечение доли легкого, частичное или полное удаление органа в сложных ситуациях. Особое внимание уделяется реабилитационному периоду и обезболиванию в первые дни после хирургического вмешательства.
Большинство онкологических заболеваний могут протекать в скрытой форме, без выраженных симптомов и в течение нескольких лет. Их развитие может спровоцировать плохая экологическая обстановка, неправильное питание, наследственная предрасположенность, вредные привычки и др.
Регулярно проходить медицинское обследование в целях профилактики следует мужчинам и женщинам после 40 лет, особенно при наличии риска генетической наследственности. Также такое комплексное обследование показано в следующих случаях:
Чек-ап обследование может быть по общим или углубленным программам.
В клинике Германии используется новейшее и высокоточное оборудование, которое позволяет на начальной стадии выявить любые отклонения и начало опухолевого процесса. Результаты диагностики точные и признаются специалистами во всех странах мира.
На основе полученных результатов разрабатываются эффективные лечебные методики, которые позволяет восстановить здоровье пациентов. Для диагностического обследования применяется ультразвуковое исследование, КТ и МРТ, рентген, ПЭТ, эндоскопическая аппаратура, а также специализированные приборы узкопрофильными специалистами.
Университетская клиника по показаниям проводит чек-ап в Германии, о котором можно подробнее узнать на сайте ims.uniklinik-freiburg.de, при этом оно бывает общим и по специальным направлениям. Это может быть отклонения в работе сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и репродуктивной системы.
Преимуществом немецкой диагностики является высокая точность результатов, при этом специалисты не назначают дополнительные обследования, в которых нет особой необходимости.
К основным преимуществам чек-ап исследования в немецкой клинике относятся демократичные расценки, профессиональное внимательное обслуживание со стороны медперсонала, детальное ведение документации, отсутствие болевых ощущений и дискомфорта.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.