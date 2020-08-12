Город55
ГлавноеВсе новости
Чек-ап обследование: программы и кому необходимо?

Чек-ап обследование: программы и кому необходимо?

12 августа 2020, 20:04
Фото: 1MediaInvest.ru
Одним из самых распространенных онкологических заболеваний со смертельным исходом является рак легких. Для него характерно отсутствие явно выраженных симптомов развития опухолевого процесса, поэтому важно регулярно проходить профилактические обследования.

Комплексное лечение рака легких в Германии стоимость которого определяется индивидуально, может восстановить здоровье при своевременной диагностике.

Это может быть краевая резекция, иссечение доли легкого, частичное или полное удаление органа в сложных ситуациях. Особое внимание уделяется реабилитационному периоду и обезболиванию в первые дни после хирургического вмешательства.

Кому необходимо регулярное медицинское обследование?

Большинство онкологических заболеваний могут протекать в скрытой форме, без выраженных симптомов и в течение нескольких лет. Их развитие может спровоцировать плохая экологическая обстановка, неправильное питание, наследственная предрасположенность, вредные привычки и др.

Регулярно проходить медицинское обследование в целях профилактики следует мужчинам и женщинам после 40 лет, особенно при наличии риска генетической наследственности. Также такое комплексное обследование показано в следующих случаях:

  • наличие хронических заболеваний;
  • лишний вес;
  • нестабильное артериальное давление;
  • аллергические реакции;
  • онкологические или кардиологические болезни у ближайших родственников.

Чек-ап обследование может быть по общим или углубленным программам.

Чек-ап обследование: какие программы предлагаются пациентам?

В клинике Германии используется новейшее и высокоточное оборудование, которое позволяет на начальной стадии выявить любые отклонения и начало опухолевого процесса. Результаты диагностики точные и признаются специалистами во всех странах мира.

На основе полученных результатов разрабатываются эффективные лечебные методики, которые позволяет восстановить здоровье пациентов. Для диагностического обследования применяется ультразвуковое исследование, КТ и МРТ, рентген, ПЭТ, эндоскопическая аппаратура, а также специализированные приборы узкопрофильными специалистами.

Университетская клиника по показаниям проводит чек-ап в Германии, о котором можно подробнее узнать на сайте ims.uniklinik-freiburg.de, при этом оно бывает общим и по специальным направлениям. Это может быть отклонения в работе сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и репродуктивной системы.

Преимуществом немецкой диагностики является высокая точность результатов, при этом специалисты не назначают дополнительные обследования, в которых нет особой необходимости.

К основным преимуществам чек-ап исследования в немецкой клинике относятся демократичные расценки, профессиональное внимательное обслуживание со стороны медперсонала, детальное ведение документации, отсутствие болевых ощущений и дискомфорта.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57