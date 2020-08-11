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Posted 11 августа 2020,, 16:17

Published 11 августа 2020,, 16:17

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

RT выпустила ролик на YouTube про ЛГБТ

11 августа 2020, 16:17
В новом видео от Russia Today Милонов и Красовский разговаривают про ЛГБТ.

Как сообщается на портале RT, на видеоплатформу выложен диалог депутата Госдумы Виталия Милонова и журналиста Антона Красовского. В этом видео, которое называется «Милонов VS Красовский», поднимаются вопросы ущемления прав ЛГБТ, запрета на операции по смене пола, а также проблемы однополых браков в России.

Также эксперты обсудили, что именно можно называть экстремизмом и как за него следует наказывать.

#Общество
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