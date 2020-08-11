RT выпустила ролик на YouTube про ЛГБТ

Posted 11 августа 2020,, 16:17
Published 11 августа 2020,, 16:17
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Как сообщается на портале RT, на видеоплатформу выложен диалог депутата Госдумы Виталия Милонова и журналиста Антона Красовского. В этом видео, которое называется «Милонов VS Красовский», поднимаются вопросы ущемления прав ЛГБТ, запрета на операции по смене пола, а также проблемы однополых браков в России.
Также эксперты обсудили, что именно можно называть экстремизмом и как за него следует наказывать.