Названо имя преемника Юрия Бибика в мэрии Омска

Posted 10 августа 2020,, 12:56
Published 10 августа 2020,, 12:56
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Ранее Ильчук работала заместителем начальника департамента во время работы Бибика в мэрии. Официального сообщения о назначении молодого специалиста на должность пока нет.
По информации «Коммерческих вестей», Юлия Ильчук в 2011 году окончила юридический факультет ОмГУ, и в том же году пришла в администрацию Омска. В 2012 году заняла должность консультанта нормативно-правового отдела департамента правового обеспечения и муниципальной службы, а в 2018 году перешла на работу в министерство труда и соцразвития Омской области. На должность замначальника управления формирования комфортной городской среды ее назначили в декабре 2018.
Напомним, Юрий Бибик ушел из мэрии Омска 4 августа 2020 года. Местные СМИ сообщали, что чиновника уволила мэр города Оксана Фадина, однако официальной информации о причинах его отставки нет.