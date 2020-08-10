Названо имя преемника Юрия Бибика в мэрии Омска

По информации «Коммерческих вестей», Юлия Ильчук в 2011 году окончила юридический факультет ОмГУ, и в том же году пришла в администрацию Омска. В 2012 году заняла должность консультанта нормативно-правового отдела департамента правового обеспечения и муниципальной службы, а в 2018 году перешла на работу в министерство труда и соцразвития Омской области. На должность замначальника управления формирования комфортной городской среды ее назначили в декабре 2018.