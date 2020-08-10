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Posted 10 августа 2020,, 12:56

Published 10 августа 2020,, 12:56

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Названо имя преемника Юрия Бибика в мэрии Омска

10 августа 2020, 12:56
Выяснилось, кто стал новым начальником управления формирования комфортной городской среды мэрии Омска. На сайте горадминистрации в этой должности значится Юлия Ильчук.

Ранее Ильчук работала заместителем начальника департамента во время работы Бибика в мэрии. Официального сообщения о назначении молодого специалиста на должность пока нет.

По информации «Коммерческих вестей», Юлия Ильчук в 2011 году окончила юридический факультет ОмГУ, и в том же году пришла в администрацию Омска. В 2012 году заняла должность консультанта нормативно-правового отдела департамента правового обеспечения и муниципальной службы, а в 2018 году перешла на работу в министерство труда и соцразвития Омской области. На должность замначальника управления формирования комфортной городской среды ее назначили в декабре 2018.

Напомним, Юрий Бибик ушел из мэрии Омска 4 августа 2020 года. Местные СМИ сообщали, что чиновника уволила мэр города Оксана Фадина, однако официальной информации о причинах его отставки нет.

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