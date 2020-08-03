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Posted 3 августа 2020,, 12:08

Published 3 августа 2020,, 12:08

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Горном университете считают перспективы водородного топлива неоднозначными

3 августа 2020, 12:08
Онлайн-дискуссия под эгидой ЮНЕСКО пройдет в Международном центре компетенций в горнотехническом образовании. Поводом для ее проведения послужила статья, одним из авторов которой стал ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

В статье «Барьеры реализации водородных инициатив в контексте устойчивого развития глобальной энергетики» ректор горного университета отметил, что пока еще очень рано говорить о массовом переходе на водородную энергию, пишет forpost-sz.ru.

По словам Владимира Литвиненко, даже в Европе, где использование альтернативных источников энергии является государственным курсом, не все так просто. Там альтернативная энергетика является придатком традиционной углеводородной. Более того, она получает государственные дотации.

Также следует отметить и высокую себестоимость данного топлива. Она в несколько раз превышает стоимость добычи нефти и газа. Более того, ее трудно сравнивать даже с энергией, производимой солнечными коллекторами и ветрогенераторами.

Немало проблем может доставить хранение и транспортировка водорода. Это активный химический элемент, оказывающий влияние на металлы. Есть угроза существующей в настоящее время системе металлических трубопроводов.

«Перестраивать её в угоду малоприменимой в промышленных масштабах субстанции достаточно странно», — подчеркнул Литвиненко.

Наконец, нельзя упускать из виду и экологический аспект. При промышленном производстве водорода из метана образуется оксид углерода, а затем и сам парниковый газ СО2.

Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться на онлайн-конференции. Отмечается, что кроме ведущих мировых ученых в ней примут участие главы крупных энергопредприятий из разных стран, а также технические специалисты.

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