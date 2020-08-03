В Горном университете считают перспективы водородного топлива неоднозначными

Posted 3 августа 2020,, 12:08
Published 3 августа 2020,, 12:08
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В статье «Барьеры реализации водородных инициатив в контексте устойчивого развития глобальной энергетики» ректор горного университета отметил, что пока еще очень рано говорить о массовом переходе на водородную энергию, пишет forpost-sz.ru.
По словам Владимира Литвиненко, даже в Европе, где использование альтернативных источников энергии является государственным курсом, не все так просто. Там альтернативная энергетика является придатком традиционной углеводородной. Более того, она получает государственные дотации.
Также следует отметить и высокую себестоимость данного топлива. Она в несколько раз превышает стоимость добычи нефти и газа. Более того, ее трудно сравнивать даже с энергией, производимой солнечными коллекторами и ветрогенераторами.
Немало проблем может доставить хранение и транспортировка водорода. Это активный химический элемент, оказывающий влияние на металлы. Есть угроза существующей в настоящее время системе металлических трубопроводов.
«Перестраивать её в угоду малоприменимой в промышленных масштабах субстанции достаточно странно», — подчеркнул Литвиненко.
Наконец, нельзя упускать из виду и экологический аспект. При промышленном производстве водорода из метана образуется оксид углерода, а затем и сам парниковый газ СО2.
Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться на онлайн-конференции. Отмечается, что кроме ведущих мировых ученых в ней примут участие главы крупных энергопредприятий из разных стран, а также технические специалисты.