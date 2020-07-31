Брошенные омские активы Волкова и Федотова объединяются в компанию-химеру

В 2016 году оба заведения пришли в упадок, так как Юрий Федотов передумал заниматься их развитием. В то же время на сайтах по продаже недвижимости в Казахстане появилось объявление о поиске новых владельцев для развлекательного комплекса «Эгоист», расположенного на улице Красный Путь. Объект был выставлен на продажу за 1,7 миллиарда тенге.Само здание в итоге так и не было продано и все еще принадлежит Волкову и Федотову. Позднее там открылся фитнес-центр. В 2017 году в здании когда-то элитного клуба открылись гипермаркет одежды и обуви, а также продуктовый магазин «Пятерочка».