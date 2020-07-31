Брошенные омские активы Волкова и Федотова объединяются в компанию-химеру

Posted 31 июля 2020,, 11:04
Published 31 июля 2020,, 11:04
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Согласно уведомлению, ООО «Управляющая компания» в ближайшее время начнет процедуру реорганизации в форме присоединения к ООО «Эгоист». Юрлицо напоминает, что требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации.
Также к юрлицу присоединится ООО «Траст-компания «Трастинвест». Все три компании ранее принадлежали бизнес-тандему депутата Омского городского Совета Юрия Федотова и банкира Владимира Волкова. Напомним, «Эгоист» ранее занимался управлением одноименным клубом в центре Омска, «Трастинвест» - рестораном, располагавшимся в том же здании. «Эгоист» и «Трастинвест» принадлежат омичке Евгении Рословой. Она является совладельцем ООО «ИТ Капитал» и членом его совета директоров.
В 2016 году оба заведения пришли в упадок, так как Юрий Федотов передумал заниматься их развитием. В то же время на сайтах по продаже недвижимости в Казахстане появилось объявление о поиске новых владельцев для развлекательного комплекса «Эгоист», расположенного на улице Красный Путь. Объект был выставлен на продажу за 1,7 миллиарда тенге.Само здание в итоге так и не было продано и все еще принадлежит Волкову и Федотову. Позднее там открылся фитнес-центр. В 2017 году в здании когда-то элитного клуба открылись гипермаркет одежды и обуви, а также продуктовый магазин «Пятерочка».
ООО «УК», до реорганизации в марте 2020 года из закрытого акционерного общества, было известно под названием ЗАО «Левобережье» и являлось головной управляющей компанией в структуре активов бизнес-империи депутата Горсовета Омска Юрия Федотова и его бизнес-партнера Владимира Волкова. Компания была основана в 2006 году — ее первыми бенефициарами стали ДСК «Стройбетон» (принадлежит строителю Олегу Золотову), ООО «ИТ Финанс» (принадлежит Евгении Волковой и Наталье Яценко), а также МП Омска «Центр недвижимости дизайна и рекламы».
В 2012 году от ЗАО начали постепенно отпочковываться другие закрытые общества — «Левобережье-1», «Левобережье-2» и другие (вплоть до ЗАО «Левобережье-5»), а также ЗАО «Содружество». В сентябре 2013 года все «Левобережья» вновь соединились в одно юрлицо, правда, на базе ЗАО «УК «Левобережье». Именно эта компания сейчас ассоциируется у омичей с бизнесом Волкова и Федотова. Выручка фирмы в 2019 году составила 698.6 млн рублей.
В последние годы ЗАО «УК» (бывшая головная компания) полностью перестало заниматься своей прямой деятельностью — надзором за другими УК Федотова и Волкова. Выручка компании в 2018 году составила всего 1 тыс рублей, а прибыль — 7 тыс. Зато ее активы уменьшались последние три года, в 2018 году — на 17.7 млн рублей. При этом до момента разделения на сеть компаний, ЗАО «УК» умело зарабатывать — в 2011 году выручка предприятия составила 359.5 млн рублей.
Согласно ЕГРЮЛ, владельцем 76% уставного капитала ООО «Управляющая компания» стала омичка Оксана Павленко. Оставшаяся доля компании принадлежит ООО «Научно-производственное предприятие «Коммерческие сети» (ею полностью владеет Оксана Павленко).