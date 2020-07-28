Первый онлайн-форум «Агро-Омск 2020» начинает работу

Спикеры обсудят перспективы сельского хозяйства в 2020 году, расскажут об открытиях и достижениях в области селекции, растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Эксперты внешнеэкономической сферы дадут оценку экспортному потенциалу агропромышленного комплекса, расскажут о проблемах и перспективах работы с международными рынками. А представители бизнес-услуг поделятся новой информацией о финансировании и бухгалтерском учете в АПК.