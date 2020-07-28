Первый онлайн-форум «Агро-Омск 2020» начинает работу

Posted 28 июля 2020,, 10:59
Published 28 июля 2020,, 10:59
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Новый формат мероприятия включает в себя онлайн-трансляцию выступлений ведущих экспертов АПК, представителей бизнеса и государственных органов. На форуме «Агро-Омск 2020» поднимут наиболее актуальные темы для агробизнеса.
Напомним, что организаторами мероприятия выступают региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия и Агентство развития и инвестиций при поддержке Правительства Омской области.
Спикеры обсудят перспективы сельского хозяйства в 2020 году, расскажут об открытиях и достижениях в области селекции, растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Эксперты внешнеэкономической сферы дадут оценку экспортному потенциалу агропромышленного комплекса, расскажут о проблемах и перспективах работы с международными рынками. А представители бизнес-услуг поделятся новой информацией о финансировании и бухгалтерском учете в АПК.
В этом году генеральными партнерами Форума выступают компании «Щелково Агрохим» и «База Агрокомплект». Официальные партнеры мероприятия - «Россельхозбанк» и «ФосАгро-Регион».
Ознакомиться с полным составом спикеров и темами их выступлений можно на официальном сайте Форума. Участие в «Агро-Омск 2020» бесплатное по предварительной регистрации.