Кто занимается развитием спортивной инфраструктуры в России?

Общественные институты оказывают существенное влияние на создание инфраструктуры для детского спорта. Знаменитая фигуристка и депутат нижней палаты парламента Ирина Роднина координирует детское спортивное направление в “Единой России”. Она отметила, что одна из задач партийного проекта “Детский спорт” - осуществлять контроль за созданием спортивной инфраструктуры для детей начиная от формирования заявки и получения средств на реализацию проекта и завершая его сдачей. Еще одно направление проекта - ремонт спортзалов в сельских школах. В этом году заявки подали 1100 школ, которые нуждаются в ремонте и организации спортивных секций для учащихся. В рамках партийного проекта планируется возвести большие физкультурно-оздоровительные комплексы. В 2020 году будут сданы два таких объекта и построены еще 10, на что из федерального бюджета выделили один миллиард рублей. Помимо этого, будут возведены 40 многофункциональных спортивных объектов открытого типа в 35 субъектах РФ - от Архангельской области до Коми. За те два года, что функционирует проект, на спортивное развитие было потрачено шесть миллиардов рублей, выделенных из федерального бюджета.