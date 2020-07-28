Кто занимается развитием спортивной инфраструктуры в России?

Posted 28 июля 2020,, 14:30
Published 28 июля 2020,, 14:30
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать детский спорт. После окончания режима самоизоляции это направление приобрело особую важность, подчеркнул глава государства и поручил правительству сделать развитие детского спорта целью руководителей регионов и муниципалитетов.
Путин призвал постоянно уделять пристальное внимание этому направлению.
Общественные институты оказывают существенное влияние на создание инфраструктуры для детского спорта. Знаменитая фигуристка и депутат нижней палаты парламента Ирина Роднина координирует детское спортивное направление в “Единой России”. Она отметила, что одна из задач партийного проекта “Детский спорт” - осуществлять контроль за созданием спортивной инфраструктуры для детей начиная от формирования заявки и получения средств на реализацию проекта и завершая его сдачей. Еще одно направление проекта - ремонт спортзалов в сельских школах. В этом году заявки подали 1100 школ, которые нуждаются в ремонте и организации спортивных секций для учащихся. В рамках партийного проекта планируется возвести большие физкультурно-оздоровительные комплексы. В 2020 году будут сданы два таких объекта и построены еще 10, на что из федерального бюджета выделили один миллиард рублей. Помимо этого, будут возведены 40 многофункциональных спортивных объектов открытого типа в 35 субъектах РФ - от Архангельской области до Коми. За те два года, что функционирует проект, на спортивное развитие было потрачено шесть миллиардов рублей, выделенных из федерального бюджета.
Роднина сказала, что не менее важным направлением проекта является строительство бассейнов. Партия пытается узнать мнение жителей и донести его до разных уровней власти.
В 2019 году глава Мурманской области попросил секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака помочь в строительстве бассейнов при Мурманском арктическом государственном университете и в городе Коле. На 2020 год намечено окончание работ. В рамках реализации партпроекта “Новая школа” бассейны строятся уже в шести высших учебных заведениях в регионах. Среди них Пермский национальный исследовательский политехнический университет, а также вузы в Иванове, Костроме, Вологде, Новосибирске, Кургане и Магнитогорске. Проекты собрали инвестиции в размере трех миллиардов рублей.
Как сообщает сайт ER.ru, проекты «Детский спорт» и «Новая школа» за два года привлекли восемь миллиардов рублей на развитие региональной спортивной инфраструктуры. В данный момент по проектам идет формирование заявок уже на следующий год.
Евгений Шастин, координатор федерального партийного проекта «Детский спорт», рассказал, что в текущем году благодаря федеральному партпроекту «Детский спорт» в районах Омской области отремонтируют 9 спортивных залов, на эти цели из бюджетов разных уровней выделено более 16 млн рублей.
“Отмечу, что в 2019 году в рамках проекта отремонтировали такое же количество спортзалов.
Ежегодно мы проводим первенство по дворовому хоккею «Омские орлята», в сезоне 2020/21 запланировано участие более тысячи школьников со всей области. В этом году первенство пройдет в седьмой раз. В 2019 году более 240 детей - участников первенства посетили две профильные смены в детских оздоровительных лагерях Омской области. Этим летом ребятам, к сожалению, не удастся отдохнуть в лагере из-за сложной эпидемиологической обстановки”, - добавил Шастин.