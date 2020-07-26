В Омской области резко испортится погода

Это свежий прогноз на ближайшие три дня. Синоптики ожидают небольшой, но продолжительный дождь. Так, осадки будут уже сегодня, 26 июля. Температура воздуха днем +20… +25 градусов. Ночью столбик термометра может опуститься до +8.