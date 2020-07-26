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Posted 26 июля 2020,, 03:18

Published 26 июля 2020,, 03:18

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омской области резко испортится погода

26 июля 2020, 03:18
Ежедневные осадки, местами с грозами, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Это свежий прогноз на ближайшие три дня. Синоптики ожидают небольшой, но продолжительный дождь. Так, осадки будут уже сегодня, 26 июля. Температура воздуха днем +20… +25 градусов. Ночью столбик термометра может опуститься до +8.

Новая неделя начнется пасмурно. Завтра, 27 июля, помимо дождя синоптики прогнозируют туман в отдельных районах. Температура днем +20… +25 градусов. Ночью — не выше 13 градусов, рискует опуститься даже до +7.

Еще большее похолодание грядет во вторник, 28 июля. Столбик термометра днем не поднимется выше 23 градусов. А к осадкам и туману присоединяться гроза и сильный ветер.

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