В Омской области резко испортится погода

Posted 26 июля 2020,, 03:18
Published 26 июля 2020,, 03:18
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Это свежий прогноз на ближайшие три дня. Синоптики ожидают небольшой, но продолжительный дождь. Так, осадки будут уже сегодня, 26 июля. Температура воздуха днем +20… +25 градусов. Ночью столбик термометра может опуститься до +8.
Новая неделя начнется пасмурно. Завтра, 27 июля, помимо дождя синоптики прогнозируют туман в отдельных районах. Температура днем +20… +25 градусов. Ночью — не выше 13 градусов, рискует опуститься даже до +7.
Еще большее похолодание грядет во вторник, 28 июля. Столбик термометра днем не поднимется выше 23 градусов. А к осадкам и туману присоединяться гроза и сильный ветер.