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Posted 21 июля 2020,, 07:19

Published 21 июля 2020,, 07:19

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске проверили небезопасную шаурменную

21 июля 2020, 07:19
На заведение в Чкаловском поселке пожаловались клиенты. Об этом сообщили в омском Управлении Роспотребнадзора.

Омский Роспотребнадзор проверил шаурменную в Чкаловском поселке, на которую пожаловались клиенты. Был обнаружен ряд нарушений: к примеру, дезинфекцию проводили неизвестными средствами, в документах не значилась необходимая информация.

Как рассказала «12 каналу» главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Омской области Лариса Нуждина, средства дезинфекции были разлиты в прозрачные емкости, поэтому их невозможно было идентифицировать. Кроме того, в заведении не обнаружились бумаги, подтверждающие проведение влажной уборки с интервалом 2-3 часа с использованием средств дезинфекции.

За нарушение правил безопасности предпринимателю грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Дело передано в суд. Как отметили в ведомстве, рейды проходят регулярно, за последний месяц было выявлено 119 нарушителей.

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