В Омске проверили небезопасную шаурменную

Posted 21 июля 2020,, 07:19
Published 21 июля 2020,, 07:19
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Омский Роспотребнадзор проверил шаурменную в Чкаловском поселке, на которую пожаловались клиенты. Был обнаружен ряд нарушений: к примеру, дезинфекцию проводили неизвестными средствами, в документах не значилась необходимая информация.
Как рассказала «12 каналу» главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Омской области Лариса Нуждина, средства дезинфекции были разлиты в прозрачные емкости, поэтому их невозможно было идентифицировать. Кроме того, в заведении не обнаружились бумаги, подтверждающие проведение влажной уборки с интервалом 2-3 часа с использованием средств дезинфекции.
За нарушение правил безопасности предпринимателю грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Дело передано в суд. Как отметили в ведомстве, рейды проходят регулярно, за последний месяц было выявлено 119 нарушителей.