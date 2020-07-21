В Омске проверили небезопасную шаурменную

Как рассказала «12 каналу» главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Омской области Лариса Нуждина, средства дезинфекции были разлиты в прозрачные емкости, поэтому их невозможно было идентифицировать. Кроме того, в заведении не обнаружились бумаги, подтверждающие проведение влажной уборки с интервалом 2-3 часа с использованием средств дезинфекции.