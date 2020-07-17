Жители Омской области на время останутся без телевидения

Отключение телевещания ожидается с 1:00 до 10:00 часов по местному времени. В этот промежуток на омском Телецентре на время профилактических работ отключат передающее оборудование. Сообщается, что из-за профилактики омичи не смогут посмотреть 20 цифровых каналов, а также некоторые аналоговые телеканалы: