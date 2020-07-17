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Жители Омской области на время останутся без телевидения

Жители Омской области на время останутся без телевидения

17 июля 2020, 14:25
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске в понедельник, 20 июля, отключат более 20 телеканалов и несколько радиостанций. Как пояснили в пресс-службе Омского областного радиотелевизионного передающего центра, отключение произойдет из-за профилактических работ на телевышках.

Отключение телевещания ожидается с 1:00 до 10:00 часов по местному времени. В этот промежуток на омском Телецентре на время профилактических работ отключат передающее оборудование. Сообщается, что из-за профилактики омичи не смогут посмотреть 20 цифровых каналов, а также некоторые аналоговые телеканалы:

  • «Рен-ТВ»;
  • «Че»;
  • «Дисней»;
  • «СТС»;
  • «МатчСтрана»;
  • «АКМЭ»;
  • «ОРТРК» (12 канал).

Кроме этого 20 июля прекратится вещание радиостанций «Вести FM», «Радио России», «Маяк».

Отключение касается также жителей Черлака и Тары. Здесь, кроме 20 цифровых телеканалов, с 1:00 до 10:00 перестанет работать «Радио России», добавили в областном передающем центре.

#Новости#Телевидение Омск#Цифровое телевидение#Омск сегодня#Общество
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