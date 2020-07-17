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В Омске умерла владелица одного из старейших ресторанов города

В Омске умерла владелица одного из старейших ресторанов города

17 июля 2020, 12:24
Фото: Медиахолдинг1Mi
Умершей совладелице ООО «Мария» Александре Заблуцкой принадлежали 69.9% компании, сообщается в ЕГРЮЛ.

В Едином государственном реестре юридических лиц появилась информация о смерти одного из учредителей и директора ООО «Мария» Александры Заблуцкой. Ей принадлежали 69.9% компании (209 700 рублей).

Компания владеет рестораном с банкетным залом, кулинарией и магазином, расположенным на улице Волкова. Также у фирмы есть еще три совладельца — Юлия и Вениамин Заблуцкие, а также Елена Бензик.

Организацию зарегистрировали почти 30 лет назад — в 1992 году. До 2005 года называлась ООО «Кулинарный магазин «Мария», а в 2010–2015 годах занималась поставками питания в омские школы и другие учебные заведения.

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