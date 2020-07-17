В Омске умерла владелица одного из старейших ресторанов города

В Едином государственном реестре юридических лиц появилась информация о смерти одного из учредителей и директора ООО «Мария» Александры Заблуцкой. Ей принадлежали 69.9% компании (209 700 рублей).
Компания владеет рестораном с банкетным залом, кулинарией и магазином, расположенным на улице Волкова. Также у фирмы есть еще три совладельца — Юлия и Вениамин Заблуцкие, а также Елена Бензик.
Организацию зарегистрировали почти 30 лет назад — в 1992 году. До 2005 года называлась ООО «Кулинарный магазин «Мария», а в 2010–2015 годах занималась поставками питания в омские школы и другие учебные заведения.