Семь омских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ

По предварительным итогам, в регионе четыре человека набрали 100 баллов на ЕГЭ по литературе, а еще три — по информатике и ИКТ. Самый высокий балл на экзамене по географии составил 96 балов, стобальников по этому предмету нет.
Стобалльники по литературе обучались в школе № 142, Первомайской школе Омского района и Цветнопольской школе Азовского района. Двое выпускников, набравших 100 баллов по информатике, учились в лицее № 64. Примечательно, что высший балл по литературе также набрал выпускник прошлых лет, а по информатике — студент учреждения среднего профессионального образования.
Экзамен по географии написали 103 человека, по литературе — 596 участников, а по информатике — 656 человек. Отметим, что при сдаче экзамена по литературе выпускники лучше всего справились с заданиями с развернутым ответом, где нужно было связно и логично объяснить свои мысли.