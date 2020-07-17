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Семь омских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ

Семь омских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ

17 июля 2020, 13:30
Фото: правительство Омской области
Омская область получила результаты экзаменов по информатике, географии и литературы, сообщает пресс-служба облправительства.

По предварительным итогам, в регионе четыре человека набрали 100 баллов на ЕГЭ по литературе, а еще три — по информатике и ИКТ. Самый высокий балл на экзамене по географии составил 96 балов, стобальников по этому предмету нет.

Стобалльники по литературе обучались в школе № 142, Первомайской школе Омского района и Цветнопольской школе Азовского района. Двое выпускников, набравших 100 баллов по информатике, учились в лицее № 64. Примечательно, что высший балл по литературе также набрал выпускник прошлых лет, а по информатике — студент учреждения среднего профессионального образования.

Экзамен по географии написали 103 человека, по литературе — 596 участников, а по информатике — 656 человек. Отметим, что при сдаче экзамена по литературе выпускники лучше всего справились с заданиями с развернутым ответом, где нужно было связно и логично объяснить свои мысли.

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