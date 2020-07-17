Семь омских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ

Экзамен по географии написали 103 человека, по литературе — 596 участников, а по информатике — 656 человек. Отметим, что при сдаче экзамена по литературе выпускники лучше всего справились с заданиями с развернутым ответом, где нужно было связно и логично объяснить свои мысли.