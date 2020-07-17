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Сбербанк в Омске втрое увеличил объемы кредитования бизнеса

Сбербанк в Омске втрое увеличил объемы кредитования бизнеса

17 июля 2020, 14:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В первом полугодии 2020 года темпы кредитования корпоративных клиентов, в том числе представителей микро- и малого бизнеса, более чем в 3 раза превзошли прошлогодние. Объем заемных средств, выданных Омским отделением Сбербанка юридическим лицам с января по июнь текущего года, превысил 30 млрд рублей.

Сергей Коновалов, управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк: «В этом году для нас принципиально важно не просто продолжать ежедневную, планомерную работу по кредитной поддержке бизнеса, но и наращивать темпы, понимая, что именно сейчас «надежная опора» важна как никогда. И для клиентов микро/малого бизнеса, и для среднего/крупного бизнеса».

Помимо традиционных программ кредитования в условиях пандемии банк предлагает корпоративным клиентам при необходимости воспользоваться программами государственной поддержки или реструктурировать имеющуюся задолженность. Доля последних в общем объеме сделок невелика, что свидетельствует о высоком качестве кредитного портфеля и устойчивом финансовом положении клиентов банка.

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