Сбербанк в Омске втрое увеличил объемы кредитования бизнеса

Сергей Коновалов, управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк: «В этом году для нас принципиально важно не просто продолжать ежедневную, планомерную работу по кредитной поддержке бизнеса, но и наращивать темпы, понимая, что именно сейчас «надежная опора» важна как никогда. И для клиентов микро/малого бизнеса, и для среднего/крупного бизнеса».