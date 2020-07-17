Под Омском крупный фермер задолжал подчиненным 1,7 млн

Прокуратура Черлакского района Омской области проверила, как ООО «Николаевское» соблюдает законодательство в сфере оплаты труда своим сотрудникам. Установлено, что предприятие не заплатило своим работникам за май. В результате оно задолжало более 1.7 млн рублей 131 сотруднику.
Прокурор района внес представление директору предприятия и потребовал устранить нарушения прав граждан. Также прокуратура обратилась в суд с исками о взыскании задолженности с ООО «Николаевское». Суд рассмотрел их и удовлетворил.
Кроме того, в отношении руководителя организации возбудили административное дело по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы», которое направили в суд. Сейчас благодаря вмешательству прокуратуры задолженность перед сотрудниками компании полностью погасили.