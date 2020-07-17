Омский водитель устроил свалку прямо на дороге

Сегодня в паблике «Аварийный Омск» появилось видео, на котором видно, как из движущегося автомобиля выбросили бутылку прямо на дорогу. Ролик вызывал бурную реакцию у омичей.
В комментариях горожане возмутились из-за поведения водителя и пассажира автомобиля. Некоторое комментаторы заявили, что в такой ситуации подобрали бы выброшенную бутылку, догнали машину и вручили мусор обратно водителю. Многие омичи обозвали водителя и пассажира свиньями.
«Какое нутро гнилое надо иметь, чтобы так в открытую такую дичь исполнять? — написал Гектор Бенедиктов. — Мне, блин, бычок то стремно выкинуть в окно, а здесь полное свинство в голове у кого то».