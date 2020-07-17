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Омский водитель устроил свалку прямо на дороге

Омский водитель устроил свалку прямо на дороге

17 июля 2020, 09:21
Фото: Медиахолдинг1Mi
В паблике «Аварийный Омск» омичи раскритиковали водителя и пассажира автомобиля, которые на полном ходу выбросили из машины бутылку прямо под колеса другим авто.

Сегодня в паблике «Аварийный Омск» появилось видео, на котором видно, как из движущегося автомобиля выбросили бутылку прямо на дорогу. Ролик вызывал бурную реакцию у омичей.

В комментариях горожане возмутились из-за поведения водителя и пассажира автомобиля. Некоторое комментаторы заявили, что в такой ситуации подобрали бы выброшенную бутылку, догнали машину и вручили мусор обратно водителю. Многие омичи обозвали водителя и пассажира свиньями.

«Какое нутро гнилое надо иметь, чтобы так в открытую такую дичь исполнять? — написал Гектор Бенедиктов. — Мне, блин, бычок то стремно выкинуть в окно, а здесь полное свинство в голове у кого то».

#Новости#Автомобиль#Соцсети#Мусор#Общество#Омск сегодня
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