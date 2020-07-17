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Омские врачи прошли обучение у экспертов столичного университета

Омские врачи прошли обучение у экспертов столичного университета

17 июля 2020, 14:53
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Реаниматологи, неонатологи и педиатры перенимали опыт коллег из Москвы с использованием современных технологий. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Сегодня глава омского Минздрава Ирина Солдатова и доцент кафедры неонатологии ФДПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Галина Асмолова вручили документы об окончании обучения омским неонатологам, реаниматологам и педиатрам. Из-за пандемии обучение проходило с использованием современных технологий.

«Для нашего сообщества возможность получить какие-то новые знания, направленные на спасение жизни маленького человека, очень значима и очень важна. Лекции были очень информативные, это было свежо, интересно, темы поднимались очень актуальные. И мы рады, что министр намерена продолжать подобную практику. Нам, действительно, нужно и есть чему поучиться, и есть свой опыт, который мы можем предавать коллегам из других регионов», - рассказала неонатолог и доцент кафеды педиатрии дополнительного профобразования ОмГМУ Татьяна Белкова.

Галина Асмолова подтвердила высокий уровень омских врачей и отметила, что университет имени Пирогова будет и дальше проводить такую профподготовку. Как подчеркивает эксперт, сегодня политика страны обращена к институту семьи и нацелена на улучшение демографии, совершенствование помощи будущим мамам и новорожденным.

Фото: пресс-служб правительства Омской области

«Мы все: региональные министерства, научное сообщество, врачи на местах — работаем для одной цели. Это снижение младенческой смертности, выхаживание недоношенных малышей, ведение детей, родившихся с экстремально низкой массой тела»,Галина Асмолова

По ее словам, решение сложных задач позволяет врачам расти профессионально, а семье – сплотиться. «Надеюсь, знания, полученные омскими докторами с нашей помощью, помогут им достигать этого успеха», - подытоживает доцент.

#Новости#Обучение#Здоровье#Минздрав#Врач#Общество
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