Омские врачи прошли обучение у экспертов столичного университета

«Для нашего сообщества возможность получить какие-то новые знания, направленные на спасение жизни маленького человека, очень значима и очень важна. Лекции были очень информативные, это было свежо, интересно, темы поднимались очень актуальные. И мы рады, что министр намерена продолжать подобную практику. Нам, действительно, нужно и есть чему поучиться, и есть свой опыт, который мы можем предавать коллегам из других регионов», - рассказала неонатолог и доцент кафеды педиатрии дополнительного профобразования ОмГМУ Татьяна Белкова.