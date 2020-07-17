Омские полицейские случайно узнали о преступлении в церкви

Вскоре удалось установить подозреваемого: им оказался 33-летний житель села Новологиново, который был судим за незаконный оборот наркотиков и кражу. Выяснилось, что он украл не только пожертвования, но и телефон односельчанина стоимостью 23 тысячи рублей. Смартфон он продал знакомому, сейчас его ищут. Злоумышленник находится под административным арестом, возбуждены уголовные дела по статье «Кража».