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Омские полицейские случайно узнали о преступлении в церкви

Омские полицейские случайно узнали о преступлении в церкви

17 июля 2020, 11:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
В религиозное учреждение пробрался ночной вор. О краже сообщили в пресс-службе омской полиции.

Полицейским из Большереченского района стало известно о краже из Прихода в честь Успения Божьей Матери. В ночное время неизвестный злоумышленник пробрался в церковь и похитил ящик с пожертвованиями. Этот факт обнаружился во время работы с населением; священники в ходе опроса подтвердили неприятное событие. Ущерб составил 3,2 тысячи рублей.

Вскоре удалось установить подозреваемого: им оказался 33-летний житель села Новологиново, который был судим за незаконный оборот наркотиков и кражу. Выяснилось, что он украл не только пожертвования, но и телефон односельчанина стоимостью 23 тысячи рублей. Смартфон он продал знакомому, сейчас его ищут. Злоумышленник находится под административным арестом, возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

#Новости#Церковь#Кража#Общество
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