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Омичи провели шествие в честь поминовения царской семьи

Омичи провели шествие в честь поминовения царской семьи

17 июля 2020, 08:12
Фото: скриншот с видео
В паблике «Омск Live» появилось видео, на котором омичи провели поминовение царской семьи. Верующие устроили шествие в центре города.

Сегодня в паблике «Омск Live» опубликовали видеозапись, на которой видно, как горожане устроили шествие по Любинскому проспекту. На ролике видно, как большое количество омичей выстроились в колонну и прошли по улице с церковными песнями.

Судя по внешнему виду женщин, а также иконам, которые некоторые участники несли в руках, это были православные верующие. Один из омичей нес в руках флаг Российской империи.

В комментариях некоторые омичи предположили, что шествие прошло в честь поминовения Николая II и его семьи. Их расстреляли 17 июля 1918 года.

Некоторые горожане осудили верующих, поскольку мероприятие прошло во время эпидемии коронавируса. Кроме того, никто из верующих не был в маске.

#Новости#Соцсети#Николай II#Общество#Омск сегодня
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