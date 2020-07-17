Омичи провели шествие в честь поминовения царской семьи

Сегодня в паблике «Омск Live» опубликовали видеозапись, на которой видно, как горожане устроили шествие по Любинскому проспекту. На ролике видно, как большое количество омичей выстроились в колонну и прошли по улице с церковными песнями.
Судя по внешнему виду женщин, а также иконам, которые некоторые участники несли в руках, это были православные верующие. Один из омичей нес в руках флаг Российской империи.
В комментариях некоторые омичи предположили, что шествие прошло в честь поминовения Николая II и его семьи. Их расстреляли 17 июля 1918 года.
Некоторые горожане осудили верующих, поскольку мероприятие прошло во время эпидемии коронавируса. Кроме того, никто из верующих не был в маске.