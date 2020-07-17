Ночью омичи задыхались от сильной вони и духоты

«Что происходит сейчас в Омске, когда на улице +27 градусов. В квартирах и так жара, а чтобы спастись придется закрыть окна? — пожаловался автор поста. — Но [тогда] уже [придется] страдать от других проблем. [Таких] как головокружение, нехватка кислорода, давление и т. д. Выбор не в пользу здоровья».