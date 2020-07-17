Ночью омичи задыхались от сильной вони и духоты

Накануне в паблике «Проект „ДЫШИ!“ Омск» горожане снова рассказали о неприятном запахе, который накрыл город. Жалобы поступали от жителей Октябрьского округа (особенно от тех, кто живет поблизости от театра «Галерка»), Левого берега и городка Нефтяников.
«Что происходит сейчас в Омске, когда на улице +27 градусов. В квартирах и так жара, а чтобы спастись придется закрыть окна? — пожаловался автор поста. — Но [тогда] уже [придется] страдать от других проблем. [Таких] как головокружение, нехватка кислорода, давление и т. д. Выбор не в пользу здоровья».
Как рассказал Городу55 один из жителей Октябрьского округа, вонь была настолько сильной, что ее было невозможно терпеть. Поэтому пришлось закрыть все окна. Напомним, по прогнозу Обь-Иртышского УГМС ожидалось, что сегодня ночью и утром уровень загрязнения атмосферного воздуха будет повышенный, а днем — пониженный.