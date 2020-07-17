Город55
ГлавноеВсе новости
Ночью омичи задыхались от сильной вони и духоты

Ночью омичи задыхались от сильной вони и духоты

17 июля 2020, 07:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жители сразу нескольких районов города страдали от сильных выбросов, сообщается в паблике «Проект „ДЫШИ!“ Омск».

Накануне в паблике «Проект „ДЫШИ!“ Омск» горожане снова рассказали о неприятном запахе, который накрыл город. Жалобы поступали от жителей Октябрьского округа (особенно от тех, кто живет поблизости от театра «Галерка»), Левого берега и городка Нефтяников.

«Что происходит сейчас в Омске, когда на улице +27 градусов. В квартирах и так жара, а чтобы спастись придется закрыть окна? — пожаловался автор поста. — Но [тогда] уже [придется] страдать от других проблем. [Таких] как головокружение, нехватка кислорода, давление и т. д. Выбор не в пользу здоровья».

Как рассказал Городу55 один из жителей Октябрьского округа, вонь была настолько сильной, что ее было невозможно терпеть. Поэтому пришлось закрыть все окна. Напомним, по прогнозу Обь-Иртышского УГМС ожидалось, что сегодня ночью и утром уровень загрязнения атмосферного воздуха будет повышенный, а днем — пониженный.

#Новости#Экология#Соцсети#Выбросы#Омск сегодня#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57