Вандалы разрушили самую высокую точку Омской области

Разбитый знак, который установлен в селе Нагорном Тарского района, обнаружил омич Владислав Ещенко. Своим негодованием он поделился с подписчиками.
- Уважаемые человеки! Куда мы катимся? – задается он вопросом. - Ну скажите, для чего Вы ломаете подобные знаки, установленные не Вами? Если хотите оставить свой след, так наоборот, придумайте и создайте что-нибудь! И Вас запомнят и будут вспоминать! А нам, омичам, наоборот необходимо гордиться, что у нас существуют подобные знаки!
Напомним, знак «Самая высокая точка Омской области» был установлен в 2011 году Русским географическим обществом и участниками автопробега «Памяти дружин Ермака». Высота самой высокой точки регионе равна 150 метрам 40 сантиметрам над уровнем моря. Объект был создан в память об уроженце Омской области, народном артисте СССР Михаиле Ульянове.