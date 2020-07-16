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Вандалы разрушили самую высокую точку Омской области

Вандалы разрушили самую высокую точку Омской области

16 июля 2020, 08:09
Фото: pixabay.com
Снимки объекта в Тарском районе, поврежденного вандалами, появились в социальной сети «ВКонтакте». Знак оказался наполовину уничтожен.

Разбитый знак, который установлен в селе Нагорном Тарского района, обнаружил омич Владислав Ещенко. Своим негодованием он поделился с подписчиками.

- Уважаемые человеки! Куда мы катимся? – задается он вопросом. - Ну скажите, для чего Вы ломаете подобные знаки, установленные не Вами? Если хотите оставить свой след, так наоборот, придумайте и создайте что-нибудь! И Вас запомнят и будут вспоминать! А нам, омичам, наоборот необходимо гордиться, что у нас существуют подобные знаки!

Фото: Владислав Ещенко / страница ВКонтакте

Напомним, знак «Самая высокая точка Омской области» был установлен в 2011 году Русским географическим обществом и участниками автопробега «Памяти дружин Ермака». Высота самой высокой точки регионе равна 150 метрам 40 сантиметрам над уровнем моря. Объект был создан в память об уроженце Омской области, народном артисте СССР Михаиле Ульянове.

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