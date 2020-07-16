Вандалы разрушили самую высокую точку Омской области

- Уважаемые человеки! Куда мы катимся? – задается он вопросом. - Ну скажите, для чего Вы ломаете подобные знаки, установленные не Вами? Если хотите оставить свой след, так наоборот, придумайте и создайте что-нибудь! И Вас запомнят и будут вспоминать! А нам, омичам, наоборот необходимо гордиться, что у нас существуют подобные знаки!