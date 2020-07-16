В Омской области утонули четыре человека

В Омской области с началом летнего периода утонуло 48 человек. Из них 11 погибших были детьми.
За минувшие сутки на территории региона погибли четыре человека. В Иртыше утонули двое: 21-летний омич, который захлебнулся возле Куйбышевского пляжа, а также 50-летний мужчина. Последний пытался переплыть с правого берега на левый.
Также сообщается о еще двух несчастных случаях. 57-летний мужчина утонул в реке Ишим неподалеку от деревни Летние в Усть-Ишиме. Также погиб 31-летний сельчанин, которого нашли возле поселка Речной Омского района.