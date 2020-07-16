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В Омской области утонули четыре человека

В Омской области утонули четыре человека

16 июля 2020, 12:42
Фото: pixabay.com
За минувшие сутки количество погибших на водных объектах в регионе сильно выросло, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В Омской области с началом летнего периода утонуло 48 человек. Из них 11 погибших были детьми.

За минувшие сутки на территории региона погибли четыре человека. В Иртыше утонули двое: 21-летний омич, который захлебнулся возле Куйбышевского пляжа, а также 50-летний мужчина. Последний пытался переплыть с правого берега на левый.

Также сообщается о еще двух несчастных случаях. 57-летний мужчина утонул в реке Ишим неподалеку от деревни Летние в Усть-Ишиме. Также погиб 31-летний сельчанин, которого нашли возле поселка Речной Омского района.

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