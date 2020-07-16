В Омской области стали больше производить растительных масел

«Задача на следующий год - довести посевные площади масличных культур до объема 360-380 тыс. га и получить продукцию в объеме 400 тыс. тонн маслосемян. Сельхоз товаропроизводители должны в полном объеме обеспечить потребность переработчиков в сырье. И то, что мы производим в регионе, должно перерабатываться у нас, а потом готовую продукцию отправлять, в том числе на экспорт», - считает министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа.