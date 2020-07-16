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В Омской области стали больше производить растительных масел

В Омской области стали больше производить растительных масел

16 июля 2020, 16:36
Фото: Медиахолдинг 1MI
За 5 месяцев в Омской области выпущено 21.1 тыс тонн растительных масел, что на 23.7% выше значений 2019 года, жмыхов и шротов – 28.2 тыс тонн. Меньше произвели только рапсового масла, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Выпуск подсолнечного масла составил 12 тыс тонн, а льняного масла произведено 3.4 тыс тонн. По техническим причинам в 2020 году аграрии снизили посевы рапса и подсолнечника. Зато увеличились посевы масличного льна. Переработкой масличных культур занимаются 17 предприятий. В Омской области выпускают нерафинированные подсолнечные, рапсовые, соевые, сурепные, рыжиковые и льняные масла.

«Задача на следующий год - довести посевные площади масличных культур до объема 360-380 тыс. га и получить продукцию в объеме 400 тыс. тонн маслосемян. Сельхоз товаропроизводители должны в полном объеме обеспечить потребность переработчиков в сырье. И то, что мы производим в регионе, должно перерабатываться у нас, а потом готовую продукцию отправлять, в том числе на экспорт», - считает министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа.

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