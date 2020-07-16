В Омской области объединили автобусные маршруты

Вместо массовой отмены межмуниципальных маршрутов в большинстве случаев произошли изменения в их нумерации. Из-за этого расписание некоторых автобусов решили поменять.
Теперь большая часть маршрутов в поселок городского типа Нижняя Омска обозначается в расписании как № 1502. Это относится к маршрутам № 1501 «Нижняя Омка — Омск» и № 1506 «Нижняя Омка — Омск». При этом время отправления автобусов осталось прежним.
Расписание маршрута № 505 «Кормиловка — Омск» добавили в расписание маршрутов № 806 «Омск (ж/д вокзал) — Кормиловка» и № 813 «Кормиловка — Омск (улица Бударина)», а маршруты № 1157 «Омск — Оконешниково» и № 1564 «Оконешниково — Омск» вошли в расписание маршрута № 9054 «Омск — Оконешниково».
Кроме того, расписание маршрута № 1043 «Омск — Полтавка» объединили с расписанием № 9064 «Омск — Полтавка». Аналогичная ситуация произошла с маршрутом № 1301 «Исилькуль — Омск», который включили в расписание № 9008 «Омск — Нововоршавка». Что касается расписания автобусов № 1520 «Нововаршавка — Омск», то его объединили с № 1024 и № 1025 «Омск — Нововаршавка».
Рейсы на разное время отправления из Нововаршавки сейчас востребованы, но время летних каникул маршрут отменили. Однако электрички продолжают ездить без изменений. Каждый день курсируют два электропоезда, которые отправляются утром и вечером из Омска и Нововаршавки. На пятницу, субботу и воскресенье добавляется еще одна электричка в обед. Ее отправление совпадает с отмененными автобусными рейсами.
Отметим, что маршрут № 312 «Омск — Степное» разделили на две части: «Степное — Москаленки» и «Москаленки — Омск». Автобусы из Москаленок будут ездить в Омск каждый день с интервалом в 45 минут, а маршрут из Степного в Москаленки отправляется каждый день кроме субботы и воскресенья (здесь изменений нет). Маршрут № 1092 «Омск — Оглухино» также разделили на две части: «Оглухино — Крутинка» и «Крутинка — Омск». Сейчас решается вопрос об открытии рейса «Оглухино — Тюкалинск».
Кроме того, из-за снижения пассажиропотока по маршруту № 1145 «Омск — Подольск» решили внести изменения в маршрут «Сухое — Горьковское». Автобусы будут заезжать в село Подольск, а затем можно будет сделать пересадку в поселке городского типа Горьковское. Там пассажирам предлагают сесть на автобусы до Омска.
Специалисты синхронизировали время рейсов на маршрутах, разделенных на две части, чтобы было удобнее делать пересадку. В том случае, если пассажиропоток по отмененным рейсам вырастет, интенсивность движения автобусов увеличат.