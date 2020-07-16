В Омской области объединили автобусные маршруты

Отметим, что маршрут № 312 «Омск — Степное» разделили на две части: «Степное — Москаленки» и «Москаленки — Омск». Автобусы из Москаленок будут ездить в Омск каждый день с интервалом в 45 минут, а маршрут из Степного в Москаленки отправляется каждый день кроме субботы и воскресенья (здесь изменений нет). Маршрут № 1092 «Омск — Оглухино» также разделили на две части: «Оглухино — Крутинка» и «Крутинка — Омск». Сейчас решается вопрос об открытии рейса «Оглухино — Тюкалинск».