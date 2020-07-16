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В Омской области из-за чиновников вырастет на 400 танцоров меньше

В Омской области из-за чиновников вырастет на 400 танцоров меньше

16 июля 2020, 13:08
Фото: Татьяна Шабалина / Омск |Регион-55|REGIK55|
Из-за аварийного состояния кровли Кировскому дому творчества грозит закрытие, поскольку во время дождей с крыши льется вода, сообщается в паблике «Регион 55».

Сегодня в паблике «Регион 55» появилась информация о том, что дому творчества «Кировский» грозит закрытие. Как рассказала Татьяна Шабалина, без обучения могут остаться более 400 детей, поскольку танцевальный зал не готов к началу занятий и находится в аварийном состоянии.

Судя по опубликованным фото и видео, крыша здания давно не ремонтировались. Из-за этого во время дождя коридоры в доме творчества и сам танцевальный зал заливает водой. Включенный свет только добавляет опасности. Пребывание на территории дома творчества может обернуться пожаром из-за замкнувшей проводки.

Родители решили не быть равнодушными и обратились в департамент образования с просьбой отремонтировать крышу. Письмо подписали 68 человек. Однако родители получили отказ. В ответном письме от ведомства говорится, что в этом году ремонт кровли в доме творчества не запланирован, на эти цели нет выделенных средств.

«Мы не хотим, чтобы наши дети остались без единственного в нашем микрорайоне бюджетного учреждения дополнительного образования. Было написано 2 письма в департамент [образования мэрии Омска] с просьбой решить данную проблему. Ответы отрицательные», — рассказала омичка.

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