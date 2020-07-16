В Омской области из-за чиновников вырастет на 400 танцоров меньше

Родители решили не быть равнодушными и обратились в департамент образования с просьбой отремонтировать крышу. Письмо подписали 68 человек. Однако родители получили отказ. В ответном письме от ведомства говорится, что в этом году ремонт кровли в доме творчества не запланирован, на эти цели нет выделенных средств.