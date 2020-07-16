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В омской мэрии рассказали о сроках ликвидации провала у «Дома Туриста»

В омской мэрии рассказали о сроках ликвидации провала у «Дома Туриста»

16 июля 2020, 14:46
Фото: Станислав Петров / ЧП Омск
Жители города переживали, что в темное время суток яму может не заметить велосипедист. На публикацию в соцсетях отреагировали в городской администрации.

Подписчики сообщества «ЧП Омск» сегодня опубликовали фотографии, сделанные неподалеку от остановки «Дом Туриста». Омичи обратили внимание на провал в тротуарной плитке. Горожане выразили опасение по поводу возможных несчастных случаев. Ситуацию прокомментировали в БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

«На месте, где образовался провал, уже работает бригада ДЭУ Центрального Административного округа. В самое ближайшее время провал будет засыпан, также будет восстановлена тротуарная плитка», - отметили в бюджетном учреждении.

#Новости#Плитка#Общество
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