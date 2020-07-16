В омской мэрии рассказали о сроках ликвидации провала у «Дома Туриста»

Подписчики сообщества «ЧП Омск» сегодня опубликовали фотографии, сделанные неподалеку от остановки «Дом Туриста». Омичи обратили внимание на провал в тротуарной плитке. Горожане выразили опасение по поводу возможных несчастных случаев. Ситуацию прокомментировали в БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».
«На месте, где образовался провал, уже работает бригада ДЭУ Центрального Административного округа. В самое ближайшее время провал будет засыпан, также будет восстановлена тротуарная плитка», - отметили в бюджетном учреждении.