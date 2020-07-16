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В Омске сотрудницу кинотеатра уволили за прогул во время «путинских каникул»

В Омске сотрудницу кинотеатра уволили за прогул во время «путинских каникул»

16 июля 2020, 18:33
Фото: Медиахолдинг1Mi
Теперь женщина пытается восстановиться на работе через суд. Об этом сообщила персс-служба Центрального районного суда.

В Омске бывшая сотрудница КДЦ «Маяковский» подала иск о восстановлении на работе. Приказ, по которому уволили женщину, выпущен 26 мая. В качестве основания для разрыва трудовых отношений указан тот факт, что омичка отсутствовала на рабочем месте с 12 мая. По мнению истицы, ее уволили незаконно: о необходимости появляться на рабочем месте в период самоизоляции ее никто не уведомлял.

Женщина просит признать увольнение незаконным, восстановить ее в должности и выплатить ей денежную компенсацию. По данным пресс-службы Центрального районного суда, дело находится в производстве, предстоит сбор доказательств и правовая оценка ситуации.

#Новости#Кино#Коронавирус COVID-19#Общество
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