В Омске сотрудницу кинотеатра уволили за прогул во время «путинских каникул»

В Омске бывшая сотрудница КДЦ «Маяковский» подала иск о восстановлении на работе. Приказ, по которому уволили женщину, выпущен 26 мая. В качестве основания для разрыва трудовых отношений указан тот факт, что омичка отсутствовала на рабочем месте с 12 мая. По мнению истицы, ее уволили незаконно: о необходимости появляться на рабочем месте в период самоизоляции ее никто не уведомлял.